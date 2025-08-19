VIDEO DRAMÁTICO: Pescador fue brutalmente atacado por un tiburón mientras posaba para una foto

Lo que debía ser un momento tranquilo se convirtió en una pesadilla para Shawn Meuse, un pescador que festejaba su cumpleaños en Cayo Costa, en Florida (EEUU), y terminó brutalmente atacado por un tiburón.

De acuerdo con ABC News, durante una excursión nocturna, Meuse y sus amigos capturaron un tiburón limón, una especie protegida en el estado. Al intentar tomarse una foto con el escualo antes de liberarlo, el animal reaccionó violentamente y lo mordió en la pierna, provocándole una herida grave que requirió hospitalización inmediata.

El incidente ocurrió mientras el grupo retiraba el anzuelo de la boca del tiburón. Según relató Meuse, el tiburón se giró inesperadamente y lo atacó, causando una hemorragia considerable. De hecho, el dramático momento quedó grabado y el video ya es viral en redes sociales.

Lo que se detalló, es que sus compañeros improvisaron un torniquete y llamaron al 911. Minutos después, bomberos de Boca Grande llegaron al lugar y lo trasladaron en helicóptero al Gulf Coast Medical Center, donde permanece en recuperación.

Más allá del susto, el caso ha desatado una investigación por parte de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca (FWC, por sus siglas en inglés), ya que Meuse no contaba con permiso para pescar tiburones desde la costa ni había tomado el curso obligatorio.

A fisherman was bitten by a lemon shark on Saturday at Cayo Costa after taking a picture with it. I spoke to the 47-year-old at Gulf Coast Medical Center who tells me he didn't catch the shark. The shark wasn't supposed to be out of the water and now FWC investigating. pic.twitter.com/0EJdkOd3O7 — Muhammad Abdul Qawee (@MuhammadAbdulTV) August 19, 2025

La captura de tiburones limón está prohibida en Florida, situación que complica el caso legalmente para la víctima.

A pesar de la gravedad del ataque, Meuse ha mantenido una actitud sorprendentemente positiva. Desde el hospital, declaró entre risas: “Volvería hoy si pudiera salir. Es una lástima, pero estas cosas pasan. Por suerte, solo me quitó un poquito, no mucho. Soy uno de los afortunados. Ahora tengo una buena historia que contar”. Incluso bromeó con un mensaje al tiburón: “Hasta la próxima”.

No se trata del primer incidente de este tipo en la zona. Hace apenas dos meses, una niña de nueve años sufrió una mordida de tiburón en el mismo lugar. Según Fort Myers News-Press, este es el tercer ataque registrado en los últimos 16 años.