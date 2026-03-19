VIDEO VIRAL: Las vacaciones en los Alpes suizos que se convirtieron en espeluznante muerte para una mujer

Una cabina de teleférico cayó al vacío en la estación de esquí de Engelberg, en el centro de Suiza, dejando a una mujer muerta. El accidente quedó grabado y sorprendió a millones de personas en redes sociales.

Los hechos se dieron el teleférico Titlis Express, que une Engelberg con la estación de Stand, poco después de las 11 de la mañana el miércoles. Las autoridades confirmaron que la cabina se desprendió luego de pasar una estación intermedia.

En medio de fuertes vientos que alcanzaron los 130 km/h, la cabina cayó rodando por la ladera llena de nieve y dio varias vueltas de campana. Un testigo grabó el grave accidente desde la parte baja de la montaña.

«En el teleférico Titlis Express, en dirección a Stand, una góndola se estrelló poco después de la estación intermedia de Trübsee, en la zona de Schlechtismatt. Allí, la góndola volcó varias veces», dijo el portavoz policial Senad Sakic.

VÍCTIMA EN LA CABINA

Organismos de emergencias se aceraron hasta el lugar del accidente, en donde encontraron a una mujer de 61 años sin signos vitales. «Intentaron reanimar a alguien durante al menos 30 minutos», dijo un testigo.

Las autoridades confirmaron que la mujer era la única ocupante de la cabina y sufrió «heridas fatales». Sin embargo, todavía no hay mayores detalles sobre la causa de muerte, puesto que se esperan los resultados de la autopsia.

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«Hacía mucho viento. De repente, hubo una sacudida y el cable se movió», dijo un testigo, quien precisó que luego la cabina se precipitó. Aunque la tragedia ocurrió en condiciones meteorológicas extremas, se desconocen las causas del accidente.