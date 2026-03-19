VIDEO VIRAL: El impactante bombardeo que dejó herido a un periodista y su camarógrafo en Líbano

El periodista británico Steven Sweeney y su camarógrafo, ambos de la cadena rusa RT, resultaron heridos este jueves en un bombardeo ejecutado por Israel en zonas del sur de Líbano, informó el propio medio.

Sweeney estaba haciendo una transmisión desde las inmediaciones de una base militar situada en el sur de Líbano. El camarógrafo captó el momento en que se vieron envueltos en un bombardeo israelí, en repuesta a lanzamientos de proyectiles por parte de Hezbollah.

En el video se aprecia que Sweeney está hablando a la cámara y, en fracciones de segundo, se escucha que un proyectil se acerca. El periodista reaccionó rápidamente y se agachó antes de la explosión.

El artefacto explotó a unos pocos metros del lugar en el que hacían la transmisión. En los segundos próximos, una nube de humo y polvo comenzaba a cubrir al lugar, mientras que se escucha a Sweeney maldiciendo en medio del caos.

ESTADO DE SWEENEY Y EL CAMARÓGRAFO

De acuerdo a agencias internacionales, Sweeney y el camarógrafo fueron trasladados a un hospital local. Aunque se encuentran fuera de peligro, trascendió que ambos fueron alcanzados por metralla, aunque no causó heridas graves.

El Ministerio de Exteriores ruso denunció lo ocurrido con Sweeney y exigió una investigación sobre lo ocurrido. «La ropa del equipo de filmación indicaba claramente prensa, y solo portaban cámaras y micrófonos», indicó.

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Minutos antes del siniestro, el propio Sweeney alertaba de que la «catástrofe humanitaria se está agudizando en Líbano». «Mucha gente duerme en las calles, en sus vehículos y en hoteles y refugios, cuyos aforos se encuentran sobrepasados», añadió.

Las autoridades libanesas han reportado más de 900 fallecidos producto de los bombardeos y operaciones terrestres de Israel en el país, dejando en evidencia la escala del conflicto regional desatado en Medio Oriente.