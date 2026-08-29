VIDEO VIRAL: La increíble historia de “la casa verde” que quedó en pie durante la riada en Nepal

En medio de la tragedia ocurrida en la frontera entre Nepal y el Tíbet, a causa de la riada que arrasó con todo a su paso el 26 de agosto, se hicieron virales las imágenes de “la casa verde” que resistió el caudal.

Como consecuencia de este hecho insólito, tomando en cuenta el nivel de desastre, la familia que vivía en esa estructura se salvó, a diferencia de las que estaban a su alrededor que desaparecieron con el paso de la avalancha de lodo, piedras y troncos.

La casa está ubicada en el distrito de Nuwakot y las imágenes muestran a los miembros de la familia en el balcón, viendo como el agua se llevaba todo lo que la rodeaba.

La vivienda resistió el embate directo de la corriente violenta, lo que ha generado un debate sobre si la salvación se debió a la solidez arquitectónica del inmueble o a un golpe de fortuna.

Tras pasar horas de extrema tensión mientras la corriente rodeaba por completo la vivienda, el agua finalmente perdió fuerza. La familia fue rescatada con vida por los equipos de salvamento.

Este impactante acontecimiento convirtió a la casa verde en un símbolo de supervivencia, según destaca el portal SdpNoticias. También representó una esperanza en medio de una tragedia regional que dejó cientos de fallecidos y miles de desaparecidos.

El debate de los internautas se centró entre que “la milagrosa salvación” de la “la casa verde”, se debió a su buena cimentación, la solidez de la obra y la correcta ingeniería estructural.

Aquellos que defienden esta postura argumentan que la calidad de los materiales y el diseño técnico de la vivienda son la clave para que la vivienda no haya colapsado.