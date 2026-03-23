VIDEO VIRAL: La brutal embestida de un toro contra un hombre en plena corrida, todo se salió de control

Momentos de tensión se vivieron este fin de semana en una feria taurina en el departamento de Trujillo, en Perú, cuando un hombre, llamado César Ganosa, fue embestido por un toro.

Los hechos se dieron en la Feria de San José, que se lleva a cabo en la localidad de Las Delicias. En redes sociales se viralizó el video en que Ganosa queda inconsciente durante una corrida en plena calle.

De acuerdo al medio peruano Noticias Trujillo, la festividad consiste en soltar toros para que generen desorden por las calles. Ganosa y otras personas se sumaron a esta tradición, intentando esquivar y correr de los animales.

Lo que no esperaba Ganosa es que uno de los toros lo embistiera directamente en la cabeza. El hombre cayó desplomado en la calle y con sangre en su frente, mientras que varios testigos se acercaban para auxiliarlo.

ESTADO DE GANOSA

El impactante video cuenta con decenas de miles de reproducciones en redes sociales y algunos internautas dieron por sentado de que Ganosa había muerto. Sin embargo, el hombre sobrevivió al impacto y, aparentemente, está fuera de peligro.

Tras el brutal impacto, Ganosa fue retirado de la calle y recibió primeros auxilios en el lugar. Una vez recobró la consciencia, fue trasladado de emergencia a un centro de salud de la zona para recibir atención especializada.

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Hasta el momento, no hay mayores detalles sobre las lesiones que sufrió Ganosa, aunque se viralizó una foto en la que se ve buena parte de su rostro con vendas. Otras dos personas también resultaron heridas en la corrida de toros.