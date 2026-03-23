EMOTIVO: Hicieron estatua de hombres del rescate viral que ayudaron a un perrito hace 10 años en un embalse

Hace 10 años, en 2016, un grupo de jóvenes de Kazajistán se hicieron virales por rescatar de manera improvisada y heroica a un perrito que había quedado atrapado en el embalse de Sayran. Hoy, a una década de esta hazaña, la ciudad ha decidido honrar a estos jóvenes con una escultura que recrea ese momento.

El rescate del perrito trascendió por todo el mundo, entre otras cosas, porque los rescatistas eran extraños que se detuvieron en la zona al notar que algo no andaba bien y sin dudarlo se sumaron en la operación.

El primero que bajó pretendía realizar el rescate solo, pero pronto se dio cuenta que no tenía forma de volver a subir con el perrito. En ese momento otros jóvenes se unieron y realizaron una cadena humana para el rescate. Entre todos se tomaron las manos y se alinearon para poder sacar al perrito.

Este video inspiró mensajes como: «Cuando la gente se une, todo es posible».

En 2016, unos jóvenes salvaron a un perro que había caído en un embalse formando una cadena humana. Diez años después, el alcalde les erigió una estatua en su honor

Vía / fortebankkz IG pic.twitter.com/iM2GP87JFV — ceciarmy (@ceciarmy) March 23, 2026

Durante la inauguración de la escultura un gran número de personas se reunió en el lugar para honrar a los jóvenes. Su autor es Erbosyn Meldibekov, uno de los artistas contemporáneos más famosos de Asia Central que cuidó cada detalle de la obra.

Tras su develación los aplausos y ovaciones se hicieron presentes. Además, los caminantes podrán recrear la escena sosteniendo la mano de la última figura.

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La administración de la ciudad de Almaty informó que la escultura fue financiada con fondos privados sin participación del presupuesto municipal. El proyecto fue aprobado por el Departamento para el Desarrollo de Espacios Públicos.

«El concepto que inspira la instalación se basa en la idea de apoyo mutuo, solidaridad y unidad. La composición presenta figuras de personas unidas en una cadena, simbolizando el apoyo y la acción colectiva para superar los desafíos. Se inspira en una imagen que ha calado hondo en el público y refleja valores muy apreciados por todos los residentes», indicaron.