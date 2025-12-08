VIDEO SENSIBLE: Cuatro personas murieron en una piscina natural de Tenerife, una gigantesca ola los arrastró

Cuatro personas murieron y otra más se encuentra desaparecida luego de que se registraran enormes olas que arrastraron a las víctimas de una piscina natural en Tenerife.

Entre los fallecidos se encuentra un hombre de 35 años, una mujer de 55 años, un hombre cuya edad no ha sido confirmada y una mujer que hallaron con un paro cardiaco y murió poco después en un hospital.

Asimismo, revelaron que el incidente dejó a dos personas heridas.

Dos de los fallecidos en el lugar son turistas de nacionalidad rumana y una eslovaca, según informaron fuentes municipales, aunque precisaron que esa información aún no es oficial.

El alcalde de Teide, Emilio Navarro, confirmó al medio ‘RTVC’ que «las personas afectadas son turistas que se saltaron los precintos de la Policía Local y Guardia Civil».

«Son sitios muy bonitos pero tienen el peligro que tienen y hay que respetarlo», insistió el alcalde. Y recordó además que a la entrada de la piscina natural hay carteles que indican con claridad este riesgo en español, inglés y alemán.

En este sentido, señaló que el ayuntamiento repone el precinto varias veces al día. No obstante, los turistas suelen bajar a pesar de las advertencias.