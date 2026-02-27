Mundo

VIDEO VIRAL: Guía turístico vandalizó una de las pirámides de Egipto, esta es la impactante multa que enfrenta tras ser detenido

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Un guía turístico fue detenido esta semana en las inmediaciones de El Cairo, en Egipto, por vandalizar la Pirámide de Unas, un monumento histórico con más de cuatro milenios de antigüedad y declarado Patrimonio de la Humanidad.

Contents

Un internauta llamado Mahmoud Etman difundió un video en el que se puede ver al guía dibujando con tiza en la estructura de la pirámide. Como era de esperar, varios testigos le reclamaron por sus acciones.

Leer Más

Estados
Autoridades de EEUU ratifican vigencia del Título 42: «Se continuará expulsando migrantes»
Suben a 41 las personas fallecidas por las inundaciones en México, más de 20 continúan desaparecidas
Los impactantes detalles que reveló la autopsia de la turista brasileña que cayó en un volcán en Indonesia

«El señor tenía tiza y estaba dibujando en la pirámide, y cuando le hablé con cortesía y le dije que eso estaba mal, me dijo: «¿Tú estás en tus cabales, honestamente?«. Francamente, no supe cómo responderle», dijo Mahmoud Etman.


El Ministerio de Interior de Egipto puso en marcha una investigación luego de que un inspector de antigüedades local presentó una denuncia. El guía, por su parte, alegó que se trataba de «piedras añadidas» que no formaban parte de la obra original.

GUÍA TURÍSTICO DETENIDO

Las autoridades egipcias precisaron que el guía dibujó marcas en las piedras exteriores de la pirámide. Aparentemente, el hombre intentaba explicar a un grupo de turistas las características de la estructura.

El guía turístico fue detenido por las fuerzas de seguridad y desde un principio reconoció su responsabilidad. Aunque pidió disculpas, afirmó que se trataba de su primer día de trabajo en cuatro años y la emoción lo llevó a cometer un «error imperdonable».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: MIGRANTE AFRICANO SALTÓ EN PARAPENTE DESDE MARRUECOS PARA LLEGAR A ESPAÑA, PERO TODO SALIÓ MAL

De acuerdo a medios locales, el guía enfrentaría cargos bajo el Artículo 45 de la Ley de Antigüedades, el cual prohíbe escribir sobre estas estructuras. La pena iría desde un año de cárcel hasta una multa de 500.000 libras egipcias (10.400 dólares).

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Abren convocatoria a postulaciones para fiscal general y defensor del pueblo, estas son las fechas
Venezuela
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, precisó nuevos detalles sobre la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, revelando que 44 misiles fueron lanzados de manera simultánea para neutralizar las defensas militares venezolanas minutos antes del descenso de los helicópteros estadounidenses.  
Secretario de Guerra reveló cuántos misiles usaron para neutralizar las defensas en Caracas y capturar a Maduro
EEUU
Estados Unidos dio un nuevo paso en su ofensiva contra las redes de transporte de crudo vinculadas a Irán y Venezuela al presentar una demanda para confiscar el tanquero iraní Skipper y los 1,8 millones de barriles de petróleo venezolano que transportaba al momento de su incautación en diciembre de 2025.  
EEUU busca confiscar el tanquero sancionado Skipper que contenía petróleo de Venezuela
EEUU