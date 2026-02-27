VIDEO VIRAL: Guía turístico vandalizó una de las pirámides de Egipto, esta es la impactante multa que enfrenta tras ser detenido

Un guía turístico fue detenido esta semana en las inmediaciones de El Cairo, en Egipto, por vandalizar la Pirámide de Unas, un monumento histórico con más de cuatro milenios de antigüedad y declarado Patrimonio de la Humanidad.

Un internauta llamado Mahmoud Etman difundió un video en el que se puede ver al guía dibujando con tiza en la estructura de la pirámide. Como era de esperar, varios testigos le reclamaron por sus acciones.

«El señor tenía tiza y estaba dibujando en la pirámide, y cuando le hablé con cortesía y le dije que eso estaba mal, me dijo: «¿Tú estás en tus cabales, honestamente?«. Francamente, no supe cómo responderle», dijo Mahmoud Etman.

النهارده فى سقاره عند هرم أوناس لقيت الاستاذ المحترم اللى عرفت بعد كده انه مرشد روسى

البيه معاه طباشير وبيرسم على الهرم ولما اتكلمت معاه بالأدب وقولتله ده غلط قالى هو انت عاقل بصراحه معرفتش ارد علىه وبيقولى زى ما سمعته فى الفيديو ان دى احجار مضافة الاستاذ اللى بيقولى انه دكتور pic.twitter.com/gCdCyTWitw — Mahmoud Etman (@TmanMhmwd6220) February 22, 2026



El Ministerio de Interior de Egipto puso en marcha una investigación luego de que un inspector de antigüedades local presentó una denuncia. El guía, por su parte, alegó que se trataba de «piedras añadidas» que no formaban parte de la obra original.

GUÍA TURÍSTICO DETENIDO

Las autoridades egipcias precisaron que el guía dibujó marcas en las piedras exteriores de la pirámide. Aparentemente, el hombre intentaba explicar a un grupo de turistas las características de la estructura.

El guía turístico fue detenido por las fuerzas de seguridad y desde un principio reconoció su responsabilidad. Aunque pidió disculpas, afirmó que se trataba de su primer día de trabajo en cuatro años y la emoción lo llevó a cometer un «error imperdonable».

De acuerdo a medios locales, el guía enfrentaría cargos bajo el Artículo 45 de la Ley de Antigüedades, el cual prohíbe escribir sobre estas estructuras. La pena iría desde un año de cárcel hasta una multa de 500.000 libras egipcias (10.400 dólares).