VIDEO VIRAL: Estaba totalmente borracho, se unió a una carrera y terminó recibiendo la medalla en cholas

En las calles de una pequeña localidad en el norte de Brasil se vivió un insólito caso cuando un hombre que estaba totalmente borracho se coló en una carrera de ocho kilómetros de distancia y, contra todo pronóstico, obtuvo una medalla.

Los hechos se dieron el pasado fin de semana durante una carrera en el municipio de Garrafão do Norte, en el estado de Pará. En el video se aprecia que decenas de corredores, con ropa profesional, se preparaban para la competencia.

Mientras se daban los preparativos finales, un hombre se había alcoholizado y estaba en la misma calle. Apenas sonó la bocina, este curioso personaje decidió sumarse a la justa e, insólitamente, se puso entre las primeras posiciones.

De acuerdo a medios internacionales, el hombre estaba vestido con ropa casual y una gorra. Lo más bizarro del caso es que esta persona emprendió este reto con unas chancletas, un calzado no apto para largas distancias.

EL HOMBRE TERMINÓ

Lo que comenzó como un momento curioso, se convirtió en una historia para recordar. Con el paso de los kilómetros, los corredores comenzaron a notar el cansancio, pero este hombre siguió en la competencia.

Una hora después, todos los espectadores estaban sorprendidos; el hombre no solo había terminado la carrera, sino que hizo un mejor tiempo que corredores con una amplia experiencia en estas competencias.

🇧🇷 Brasil l Embriagado e calçando chinelos, homem sai de bar, entra em maratona e vence corrida em Garrafão do Norte, Pará pic.twitter.com/t0FffZt9nf — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) August 3, 2025



Como era de esperar, el hombre no estaba inscrito en la carrera y ninguno de los participantes sabía su nombre. Sin embargo, la reacción del público llevó a que el improvisador corredor también recibiera una medalla.

El caso se viralizó en redes sociales y el hombre se ganó la simpatía de miles de internautas. Tanto el video del comienzo de la carrera como las fotos del corredor con la medalla circulan en varias plataformas.