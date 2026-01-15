Mundo

VIDEO VIRAL: Escándalo en Chile por lo que dijo Boric sobre Cuba y Fidel Castro

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ratificó su posición en contra del gobierno de Cuba y aseguró que Fidel Castro, líder de la Revolución Cuba y mandatario de ese país durante varias décadas, fue un «dictador».

A pocas semanas del fin de su presidencia, Boric sostuvo el martes una entrevista con el medio CNN Chile. El mandatario abordó distintos temas de política nacional e internacional, pero hizo hincapié en la situación de Cuba.

Boric aseguró que tiene una postura «muy clara». «Cuba es una dictadura. Y Fidel Castro, evidentemente, fue un dictador», dijo el presidente, quien recibió críticas desde el Partido Comunista de Chile por sus declaraciones.


En el caso de Venezuela, Boric consideró que el debate sobre la situación de Nicolás Maduro «tendrá que darse jurídicamente». Sin embargo, subrayó que «lo más relevante es que haya elecciones».

BORIC SOBRE CUBA

Esta no fue la primera ocasión en que Boric criticaba al régimen cubano. En una entrevista con el medio español El País, el mandatario aseguró a principios de esta semana que Cuba es una dictadura que vive una sensible situación humanitaria.

«Hay escasez de comida, de medicamentos y cuesta moverse en transporte, una parte importante de los jóvenes se han ido. Es muy claro que en Cuba no hay una democracia; es un régimen de partido único y no hay libertad de expresión», aseveró.

«Eso desde cualquier punto de vista es una dictadura», detalló Boric, a la vez que responsabilizó a «quienes gobiernan Cuba» por la crisis vigente en el país. Igualmente, afirmó que «no se pueden negar los efectos del bloqueo».

