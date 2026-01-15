(EFE).- Ningún país ha hecho más por Venezuela que España y el Gobierno español seguirá dialogando con las actuales autoridades y con la oposición venezolanas para facilitar una salida democrática y pacífica, aseguró este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El jefe de la diplomacia española compareció en el Congreso, donde recalcó la idea de que sean los venezolanos los que decidan en paz y libertad su propio futuro.

Indicó que la política exterior española siempre ha defendido en Venezuela la democracia, el respeto de los derechos humamos, la justicia y el progreso social, e insistió en que nunca se reconocieron los resultados oficiales de las últimas elecciones presidenciales, celebradas el 28 de julio de 2024.

Las últimas elecciones fueron ganadas por Nicolás Maduro para un nuevo mandato, pero la oposición denunció un «fraude electoral masivo» y dio vencedor al candidato antichavista Edmundo González (ahora exiliado en Madrid), aunque el Ejecutivo español tampoco lo ha reconocido ‘presidente electo’, algo que sí hicieron otros países.

📺 TV en DIRECTO | Albares afirma que ha tenido conversaciones con Edmundo González y Marco Rubio: «Estamos hablando con todos los actores destacados sobre la situación» https://t.co/s5OxRPKJl9 pic.twitter.com/UfNmgplEk8 — EL PAÍS (@el_pais) January 15, 2026

«NINGUNA SOLUCIÓN PUEDE IMPONERSE DESDE EL EXTERIOR»

Al mismo tiempo, Albares subrayó que España no apoya «acciones militares unilaterales contrarias al Derecho internacional, que vulneran principios básicos como la igualdad soberana de los Estados y la obligación de resolver pacíficamente las controversias internacionales».

Lo dijo en alusión a la operación de Estados Unidos en Venezuela para apresar a Nicolás Maduro y llevarlo a la fuerza a territorio norteamericano acusado de narcotráfico y otros delitos.

El ministro español resaltó el papel de España para firmar con varios países latinoamericanos una declaración para rechazar esa intervención militar, así como otra de prácticamente todos los miembros de la Unión Europea para reclamar que se respete el Derecho internacional.

«Ninguna solución para Venezuela puede imponerse desde el exterior mucho menos por la fuerza; la única salida viable hoy, como siempre -precisó albares-, debe ser venezolana, dialogada, pacífica y democrática, respetando la voluntad del pueblo venezolano y la soberanía sobre sus recursos naturales», .

Recordó que en España viven más de 400.000 venezolanos, entre ellos opositores destacados, como Edmundo González y Leopoldo López. Mientras siga en España el gobierno actual, que dirige el socialista Pedro Sánchez, siempre habrá disposición a acoger a los venezolanos que lo necesiten, subrayó el ministro.

Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, recuerda que su país ha apoyado a los venezolanos pic.twitter.com/jBc4FMfLUV «Hemos denunciado cada violación de los DDHH y las detenciones arbitrarias, hemos llevado todas las propuestas de… — Reporte Ya (@ReporteYa) January 15, 2026

«Ningún Gobierno en el mundo ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela como este Gobierno. Este Gobierno actúa por Venezuela, actúa por los venezolanos y las venezolanas, por la democracia y los derechos humanos, siempre con respeto al Derecho internacional, porque la alternativa al predominio de la ley es el horror -argumentó-, el predominio de la fuerza bruta».

Y advirtió: «Ninguna comunidad, ninguna esperanza puede construirse sobre la arbitrariedad y la violencia».

EFE