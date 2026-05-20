VIDEO VIRAL | El preocupante caso de Blanca: acudió a clínica estética, la «subieron a un carro» y no se sabe de ella

El caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, genera preocupación en México, luego de que la mujer acudiera a una clínica estética, la «subieran a un carro» aparentemente inconsciente y, desde entonces, no se supiera más de ella.

De acuerdo con medios locales, Blanca acudió a una cita de valoración en la clínica Detox ubicada en la calzada Zavaleta 2511, en la colonia Santa Cruz Buenavista de Puebla, este lunes, 18 de mayo.

Pero lo perturbador es que cámaras de vigilancia, captaron que tres personas aparentemente trabajadores de la clínica, la subieron mientras la joven presuntamente estaba inconsciente a un vehículo Mini Cooper rojo con placas XVD-894-B.

Lo que se precisó, es que la denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, que abrió la investigación y activó el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas. Pero, hasta horas de la tarde este miércoles, 20 de mayo, su paradero sigue siendo desconocido.

🚨BLANCA ADRIANA VÁZQUEZ MONTIEL SIGUE DESAPARECIDA. La estilista poblana de 37 años acudió a “Detox Clínica” para realizarse un procedimiento estético en un inmueble de Calzada Zavaleta. Un video de seguridad mostraría el momento en que presuntamente la dueña de la clínica, su… pic.twitter.com/qLCxvEfR52 — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) May 20, 2026

EN UNA HORA DESAPARECIÓ

Se detalló, que Blanca Adriana llegó al establecimiento acompañada de su esposo.

Según el testimonio de su hermano Michelle a El Sol de Puebla, ella ingresó a la supuesta sala de operación para someterse a una liposucción, mientras una mujer que se presentó como cirujana y dos personas más que se identificaron como auxiliares recibieron al esposo y le entregaron las pertenencias de la paciente.

Durante el procedimiento, el personal de la clínica le solicitó al esposo de Blanca Adriana salir a comprar una faja, vendas y medicamentos, además de entregarle un número telefónico para comunicarse al regresar.

🔴 #URGENTE I Se encendieron las alertas en Puebla tras la desaparición de la joven Blanca Adriana Vázquez Montiel de 37 años, quien fue vista por última vez en Santa Cruz Buenavista tras haber acudido a la clínica Detox, donde una cámara de seguridad captó cómo la subieron… pic.twitter.com/s3diXefnaO — Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 19, 2026



Sin embargo, cerca de una hora después, al volver al lugar, encontró el inmueble completamente cerrado y no obtuvo respuesta por parte de nadie.

En consecuencia, el hombre llamó a la Policía Municipal. Poco después, funcionarios de seguridad acudieron al sitio y se entrevistaron con los propietarios del edificio, quienes permitieron el acceso para una inspección. Dentro, efectivamente, no había nadie.

Tras no localizarla, los familiares de Blanca Adriana acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde agentes ministeriales gestionaron órdenes de cateo para ingresar formalmente al inmueble y realizar una búsqueda más exhaustiva.

Sin embargo, después de la inspección, tampoco lograron encontrar rastro de la mujer.

VIDEOS ENCONTRADOS

Al revisar las cámaras de seguridad de la zona, familiares e investigadores obtuvieron dos grabaciones captadas desde distintos ángulos.

En las imágenes aparece una mujer con cofia y uniforme médico acompañada de un hombre, identificado extraoficialmente como su hijo, así como de otra mujer que presuntamente se desempeñaba como recepcionista del establecimiento.

En el video, el hombre carga un bulto que aparenta ser el cuerpo de una persona antes de introducirlo al vehículo.

El dueño del inmueble, que únicamente era rentado, acudió también a colaborar con la fiscalía, según informó e-consulta.

En tanto, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Puebla emitió su ficha oficial bajo el expediente CBP-223/2026 el 19 de mayo de 2026. Quien tenga información puede comunicarse a los números 2222-46-3830 o 2226-82-1258 del Buzón de Paz, o al 221 283 8142.