VIDEO VIRAL: El ‘Nido del Águila’ de España quedó cubierto de blanco tras fuerte nevada

Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura

Una gran tormenta azotó este fin de semana la provincia de Girona, en España, dejando impactantes imágenes del llamado ‘Nido del Águila’ de la estación de esquí de La Molina cubierto de nieve.

Esta estación de esquí, ubicada en los Pirineos, específicamente en el municipio Alp, es una de las más concurridas de España. Sin embargo, este fin de semana se vio afectada por una gran tormenta.

En redes sociales se viralizó un video en el que se aprecia al Nido del Águila cubierto de blanco tras una intensa nevada. Varios centímetros de nieve quedaron sobre las casas y edificios, dejando pocos espacios en los que se aprecia la madera de las estructuras.

En el video se puede escuchar a algunos turistas impactados por la gran cantidad de nieve. Aunque algunas personas llegaron al Nido del Águila, se desconoce si las pistas de esquí estuvieron operativas.

TORMENTA EN CATALUÑA

La nevada en el municipio Alp fue una consecuencia más de la gran tormenta que afectó a la comunidad autónoma de Cataluña. Varias personas resultaron heridas y una murió por el paso de dos temporales.

Los Bomberos de la Generalitat atendieron a pasajeros atrapados en retenes de vehículos en la bajada desde La Colina. Además, las autoridades pidieron a los ciudadanos que no se desplacen a la zona de Alp-Toses.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LLUVIAS TORRENCIALES GOLPEAN ESPAÑA: CONFIRMAN TRES MUERTOS Y DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Medios españoles indicaron que la tormenta mediterránea afectó Cataluña y otras comunidades y provincias cercanas. Además de la nevada en algunas zonas, se presentaron intensas lluvias y mar de fondo en las costas.

