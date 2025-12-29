Lluvias torrenciales golpean España: confirman tres muertos y destrucción de viviendas

Un fuerte temporal de lluvias torrenciales y viento han afectado la costa sureste de España en las últimas horas. Y autoridades han confirmado tres personas muertas y grandes pérdidas materiales.

De acuerdo a los detalles, dos de los fallecidos fueron encontrados este lunes 29 de diciembre, después de ser arrastrados por fuertes corrientes fluviales en las provincias mediterráneas de Granada y Málaga, en la región de Andalucía.

Mientras que un grupo de vecinos localizó el cadáver de un joven motorista desaparecido el domingo tras cruzar un arroyo de Íllora, localidad de Granada.

De acuerdo a lo que informaron fuentes de las fuerzas de seguridad a la agencia EFE, el cuerpo fue arrastrado por el agua. Y apareció a unos tres kilómetros del lugar donde desapareció.

Trascendió que el motorista trataba de atravesar el cauce en moto con un amigo, que se salvó y alertó a los servicios de emergencia.

Mientras que otra persona fue encontrada también este lunes sin vida después de desaparecer en Alhaurín el Grande (Málaga), informaron las fuerzas de seguridad.

Acompañaba a otra persona, que también falleció, en una furgoneta arrastrada el sábado pasado por el caudal crecido de un río.

El vehículo fue encontrado volcado en el cauce, pero sin ninguno de los ocupantes dentro, dos varones de 53 y 54 años.

«Las lluvias intensas, que tienden a remitir, han causado inundaciones y numerosos daños materiales y han obligado a desalojos de viviendas tanto en Andalucía como en las regiones también costeras de Murcia y Valencia, éstas en el sureste peninsular español», destacó EFE.