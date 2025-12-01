VIDEO VIRAL: El incómodo desplante de la primera dama de Singapur a Sheinbaum

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, recibió este lunes a su homólogo de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, para una reunión oficial, pero el encuentro se vio empañado por un incómodo momento en la fotografía oficial.

Shanmugaratnam llegó al Palacio Nacional de Ciudad de México junto a su esposa, la primera dama Jane Yumiko Ittogi. Los mandatarios buscaban formalizar la apertura de la Embajada de Singapur y ampliar la inversión en el país norteamericano.

Sheinbaum y los representantes singapurenses iban a tomarse la fotografía oficial a las afueras del Palacio. Sin embargo, lo que menos esperaban es que una acción protocolar se convirtiera en un momento incómodo.

Las cámaras de los medios de comunicación captaron el momento en que Sheinbaum le extendió la mano a la primera dama singapurense. No obstante, la mandataria se quedó con el brazo extendido, mientras que Yumiko se alejaba de ella.

SHEINBAUM TUVO OTROS MOMENTOS

Aunque lo ocurrido en el momento de tomar la fotografía oficial ya parecía demasiado, Sheinbaum pasó por otras situaciones sumamente incómodas durante la reunión con la delegación de Singapur.

Cuando los visitantes cruzaban la Puerta de Honor, Sheinbaum se percató de que la primera dama caminaba unos pasos más atrás. Cuando le hizo un gesto para que avanzaran al mismo tiempo, Yumiko se volvió a separar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UN HOMBRE MUERE TRAS INVADIR EL RECINTO DE UNA LEONA EN UN ZOOLÓGICO EN BRASIL

Medios mexicanos indican que la primera dama mantuvo la distancia durante el resto de la actividad, mientras que Sheinbaum buscaba acercarse a ella. Así pues, quedó en evidencia la diferencias culturales entre ambas sociedades.