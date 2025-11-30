Mundo

Un hombre muere tras invadir el recinto de una leona en un zoológico en Brasil

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Un hombre muere tras invadir el recinto de una leona en un zoológico en Brasil
Foto: Kleide Teixeira/PMJP

(EFE).- Un hombre murió este domingo cuando lo atacó una leona tras invadir el recinto donde permanece el animal en un zoológico de la ciudad de João Pessoa, capital del estado de Paraíba, al noreste de Brasil, informaron fuentes oficiales.

El individuo, del que se desconoce su identidad, escaló una pared de más de seis metros, superó las rejas de seguridad y accedió al lugar en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, según el comunicado de la alcaldía municipal.

Leer Más

Correa
Rafael Correa se cayó de la silla mientras ofrecía una entrevista, todo quedó grabado y se volvió viral
Congresistas de EEUU hablaron con María Corina desde el lugar donde se «resguarda», dijeron
Zapatero «infiltró su personal» en equipo de Edmundo González, dice El Mundo de España

Aunque el personal de seguridad intentó impedir la invasión, el hombre actuó con rapidez y terminó atacado por el animal y murió en el lugar.

Según la policía, la acción podría tratarse como posible acto de suicidio.

El portal VoxPB difundió en su cuenta de Instagram un video del incidente registrado por uno de los visitantes que se encontraba en ese momento en el lugar, en el que se observa al hombre bajar por el tronco de un árbol, mientras la leona se va acercando lentamente hacia él y luego lo atrapa cuando llega al piso.

Tras el ataque, el parque informó en un comunicado que cerró de inmediato el servicio al público para garantizar la seguridad y permitir la remoción del cuerpo.

La administración del parque subrayó que cumple con normas técnicas y estándares de seguridad, y aseguró que colabora plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos.

La institución lamentó profundamente lo ocurrido, expresó solidaridad con la familia de la víctima y anunció que permanecerá cerrada hasta la conclusión de las investigaciones. EFE

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Jorge Rodríguez anunció la creación de comisión parlamentaria para investigar "asesinato de venezolanos en aguas del mar Caribe"
Anuncian creación de comisión para investigar «asesinato de venezolanos en el Caribe»
Venezuela
Guyana y Trinidad, vecinos de Venezuela, reportan normalidad en su espacio aéreo
Mundo
Operador turístico ruso redirige a clientes de Venezuela a Cuba por cierre de espacio aéreo
Mundo