VIDEO VIRAL: El impactante momento en que ‘la tierra se tragó’ una gasolinera ante los ojos de todos

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura

Momentos de caos se vivieron en una gasolinera de la ciudad de El Cairo, capital de Egipto, cuando un socavón de unos 15 metros de profundidad destruyó las instalaciones y dejó a dos personas heridas.

Los hechos se dieron el pasado sábado, 31 de enero, en una gasolinera ubicada en el quinto asentamiento de Nuevo Cairo. Las cámaras de seguridad de la estación de servicio captaron el momento del siniestro.

En las imágenes se aprecia que el suelo debajo de la gasolinera comenzó a ceder sin razón aparente. En unos pocos segundos, casi toda la infraestructura de la estación de servicio colapsó.


Vehículos y transeúntes que estaban en el lugar huyeron a toda velocidad cuando comenzó el derrumbe. Posteriormente, se acercaron para apreciar qué estaba ocurriendo y auxiliar a los heridos.

VÍCTIMAS EN LA GASOLINERA

Las autoridades confirmaron que dos personas resultaron heridas en el siniestro, de acuerdo a Egypt Today. Ambos lesionados estaban en el interior de uno de los comercios de la estación de servicio.

Tras el socavón, organismos de emergencia se desplazaron hasta el lugar. Una vez brindaron primeros auxilios, los heridos fueron trasladados de urgencia hasta un hospital cercano. No hay detalle sobre la gravedad de sus heridas.

Las autoridades locales precisaron que el derrumbe tuvo unos 15 metros de profundidad y destruyó en su totalidad dos tiendas de la gasolinera. Investigaciones preliminares indican que el socavón pudo ser causado por trabajos de excavación en una zona cercana.

Delcy Rodríguez se reunió en Miraflores con Laura Dogu, encargada de negocios de EEUU
