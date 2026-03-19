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EN VIDEO: Detenidos dos venezolanos en Ecuador a los que vinculan al Tren de Aragua

Por Caraota Digital
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(EFE).- Dos hombres de nacionalidad venezolana, presuntos miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, fueron detenidos este jueves en Ecuador por estar supuestamente implicados en un reciente atentado con explosivos registrado en la ciudad de Machala, capital de El Oro, provincia fronteriza con Perú.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, señaló que durante la operación de captura la Policía también realizó allanamientos en una vivienda en la que se decomisaron tres armas de fuego, tres municiones y siete artefactos explosivos, entre otros elementos, que «habrían sido destinados a actividades delictivas como extorsión, intimidación y homicidios».

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Agregó que los hombres estarían implicados en un atentado con explosivos que se registró la noche del 11 de marzo en una discoteca de Machala.  Además, tendrían vínculos con el grupo criminal ecuatoriano Sao Box, antiguo aliado de Los Lobos, la principal banda delictiva del país andino.

El atentado destruyó parte del local comercial, afectó a inmuebles aledaños y causó heridas a cuatro personas.

Los detenidos fueron identificados como Abraham Isaac H. M., 28 años, y Alfredo José S. P., 24 años.

El Tren de Aragua es una de las organizaciones que han sido catalogadas como «terroristas» por el presidente, Daniel Noboa. Esto en el marco del «conflicto armado interno» que declaró en 2024 contra las bandas criminales ecuatorianas.

El Oro es una de las cuatro de las veinticuatro provincias del país donde rige desde el pasado domingo un toque de queda nocturno. Y en el que las fuerzas de seguridad realizan operativos para intentar disminuir el nivel de violencia sin precedentes. Esto ha llevado al país a situarse a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

EFE
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