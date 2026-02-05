Mundo

VIDEO VIRAL: El impactante ataque a la camioneta de un senador colombiano, hay dos muertos confirmados

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El esquema de seguridad del senador colombiano Jairo Castellanos fue víctima de un atentado en el departamento de Arauca, cuando criminales dispararon contra su camioneta. Dos de sus escoltas fueron asesinados en el ataque.

Los hechos se dieron esta tarde en la vía entre las localidades de Fortul y Tame. El vehículo se desplazaba desde el Norte de Santander con destino final en Yopal, en donde iban a recoger a Castellanos, del partido de centroizquierda Alianza Social Independiente (ASI).

El senador estaba desarrollando una agenda política en la región de Sarare Araucano. Cuando sus escoltas iban a buscarlo, fueron interceptados por los atacantes, quienes abrieron fuego.


El conductor y otro miembro del equipo, ambos escoltas, murieron en la escena por la gravedad de sus heridas. Gracias a que Castellanos no estaba en el vehículo, logró sobrevivir al brutal ataque.

CASTELLANOS CONMOCIONADO

El ministro del Interior, Armando Benedetti, conversó con Castellanos poco después del atentado. Aunque el senador se encuentra completamente fuera de peligro, se encuentra conmocionado por el atentado.

«Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos, él está bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando, por la muerte de sus escoltas y los atentados que se hicieron contra la camioneta y parte de su escolta», dijo Benedetti.

Cortesía

El ministro subrayó que «el atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarse con él». Benedetti aseguró que se encargará personalmente de las investigaciones de este atentado contra Castellanos.

El atentado contra Castellanos no fue un caso aislado. En junio de 2025, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un ataque armado, en el que sufrió heridas por las que murió unas semanas después.

