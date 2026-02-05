Díaz-Canel dice que Cuba «está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos» pero con una condición

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que su país está dispuesto a establecer un diálogo con Estados Unidos, aunque aclaró que no abordará temas que se puedan «entender como injerencias».

Díaz-Canel encabezó una inusual comparecencia televisada, en donde abrió la puerta a conversaciones con la Casa Blanca. En medio de la presión de la Administración de Donald Trump, «una relación entre vecinos civilizada».

«Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar», afirmó Díaz-Canel. Sin embargo, subrayó que las conversaciones deben ser por el «beneficio mutuo» y «sin presiones».

«Bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamientos, en una posición de iguales, de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que al hacerlo podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos», dijo.

TEMAS DE DÍAZ-CANEL

El mandatario aseguró que está dispuesto a abordar diversos temas con la Casa Blanca. Entre ellos mencionó la crisis vigente en Venezuela y las relaciones con ese país, o la crisis energética vigente en Cuba.

«Temas migratorios, de seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, medioambientales (…) la colaboración científica», fueron algunos de los aspectos mencionados por Díaz-Canel.

Por otra parte, Díaz-Canel aseguró que Estados Unidos tiene un «bloqueo energético» sobre Cuba. «Es condenable que una potencia (…) asuma una política tan agresiva y tan criminal», dijo, a la vez que confirmaba que el país no recibe combustible desde diciembre.

Díaz-Canel reconoció que este escenario ha generado una crisis energética en Cuba. En ese sentido, afirmó que están poniendo en marcha una serie de medidas de emergencia que van a «demandar esfuerzos» del país.