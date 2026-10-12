VIDEO VIRAL: Despertó en un ataúd durante su propio velorio y dejó a todos en shock

Los habitantes de la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché, en Guatemala, quedaron conmocionados este 10 de octubre, luego de que una adolescente identificada como Yuleidy Ixcotoyac despertara dentro del ataúd, durante su velorio.

Según el portal El Imparcial, el hecho causó sorpresa entre sus familiares y asistentes al velorio. Los testigos contaron que la joven comenzó a moverse y abrió los ojos mientras la velaban.

A través de las redes sociales se hizo viral el video donde se ve a la joven sentada dentro del ataúd y los asistentes al velorio se muestran incrédulos, mientras otros le alcanzaron agua para que bebiera.

Las versiones difundidas sobre el caso dicen que la joven comenzó a sentirse mal durante la madrugada o la mañana del sábado. Algunos relatos mencionan dolor en el pecho y posibles problemas cardíacos antes de que perdiera el conocimiento.

Ante la situación, sus familiares creyeron que había fallecido. Sin embargo, las versiones sobre cómo se determinó su supuesta muerte no coinciden.

Algunos señalan que su padre dejó de percibir signos vitales mientras la trasladaba a un centro de salud. Pero otras versiones indican que la declararon muerta en un hospital.

Al parecer, después la llevaron a su casa en un ataúd y comenzaron los preparativos para despedirla. Más tarde, mientras se realizaba el velorio, la joven despertó, para sorpresa de todos.

Los relatos difundidos sitúan el episodio aproximadamente entre siete y ocho horas después de que su familia la considerara fallecida.

Posteriormente, la propia joven contó a medios locales que en el hospital confirmaron su muerte.

También contó que, tras despertar, recibió oxígeno y que ahora presenta temblores en las manos. Pero señaló que se encontraba en recuperación.

Hasta el momento, no hay información médica oficial que confirme que Yuleidy Ixcotoyac fue declarada muerta mediante una evaluación clínica documentada.