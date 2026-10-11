VIDEO: Estallido de un dispositivo electrónico en pleno vuelo causó momentos de pánico y obligó a realizar un aterrizaje de emergencia

Los pasajeros de un vuelo de la aerolínea IndiGo vivieron momentos de terror este domingo 11 de octubre, a causa del estallido de un power bank en pleno vuelo.

Se trata del vuelo 6E 6115 que cubría la ruta entre Nueva Delhi y Chennai en la India, según se conoció por redes sociales.

La situación se tornó tan tensa que el piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Tuvo que desviarse hacia el Aeropuerto Internacional Rajiv Gandhi, en Shamshabad, cerca de Hyderabad.

En las imágenes se pueden apreciar las llamas ocasionadas por el equipo de almacenamiento de energía, en el compartimento de equipaje superior.

Las versiones preliminares dicen que la emergencia comenzó cuando los pasajeros vieron el humo que emanaba desde un dispositivo electrónico personal. El mismo estaba ubicado en uno de los compartimentos superiores del equipaje de mano.

La rápida reacción de la tripulación de cabina permitió controlar la situación en pleno vuelo antes de completar el descenso de emergencia.

Asimismo, según un reporte de India TV News, el avión logró tocar tierra de manera segura y sin que se registraran heridos entre los pasajeros ni la tripulación.

Luego del aterrizaje, los inspectores de aviación iniciaron las revisiones técnicas correspondientes sobre la nave afectada.

COMUNICADO DE LA AEROLÍNEA

Después del incidente, a través de un comunicado, IndiGo brindó detalles sobre la maniobra realizada por los pilotos durante la contingencia registrada a bordo.

«El vuelo 6E 6115 de IndiGo, que operaba de Delhi a Chennai el 11 de octubre de 2026, fue desviado a Hyderabad tras detectarse humo procedente del dispositivo electrónico personal”, relata el escrito.

Agregó que “la tripulación de cabina actuó con rapidez y la situación fue controlada».

La aerolínea confirmó que los pilotos aplicaron de inmediato los procedimientos de seguridad aérea ante casos de humo en la cabina.

«Siguiendo los protocolos establecidos, los pilotos desviaron el vuelo y aterrizaron sin problemas en el Aeropuerto Internacional Rajiv Gandhi de Hyderabad», añadieron desde la firma comercial.