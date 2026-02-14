Mundo

VIDEO VIRAL: Cuba en incertidumbre ante enorme incendio en una refinería, en medio de tensión con Estados Unidos

Por Luis Alfredo Ledezma
Un incendio de gran magnitud se desató este viernes, 13 de febrero, en la refinería Ñico López de La Habana, una de las instalaciones energéticas más sensibles de Cuba, generando una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la capital.  
El Ministerio de Energía y Minas informó que el incendio comenzó a media tarde en un almacén del complejo y fue controlado poco después por los equipos de emergencia. 

Aunque no se reportaron víctimas, ni se han precisado las causas del siniestro, el incidente generó preocupaciones sobre el estado de la infraestructura petrolera del país. 

La refinería, ubicada en una zona densamente poblada y con un largo historial de fallas técnicas, procesa crudo nacional e importado, pero opera desde hace años con limitaciones severas.  

Su deterioro coincide con la profunda crisis energética que atraviesa la isla desde mediados de 2024, marcada por la escasez de combustible, falta de divisas y obsolescencia de las instalaciones industriales.  

La Ñico López, nacionalizada en 1960, también ha sido señalada por su impacto ambiental sobre la bahía de La Habana. 

CONFLICTO CON ESTADOS UNIDOS  

El incendio ocurre en un momento especialmente tenso para la economía cubana. Desde enero, Estados Unidos intensificó las restricciones energéticas, cortando los envíos de petróleo venezolano y amenazando con imponer aranceles a países que suministren combustible a la isla. 

A esto se suma la ausencia de buques petroleros internacionales en las últimas semanas, según expertos en transporte marítimo, lo que agravó la escasez de carburantes y obligado al régimen de la isla a aplicar medidas de emergencia en sectores clave. 

La refinería Ñico López, una de las tres existentes en Cuba, se encuentra ubicada en un área cercana a zonas densamente pobladas / Cortesía: El Universal

Asimismo, la crisis ha derivado en recortes de horarios en escuelas y universidades, reducción de jornadas laborales, disminución del transporte público y limitación de las ventas de combustible. Además, los hospitales también han restringido personal y servicios.  

El episodio de este viernes evocó al devastador incendio de la base de supertanqueros de Matanzas en 2022, considerado el mayor desastre industrial reciente del país.  

Aunque la magnitud no fue comparable, el nuevo incidente expuso la vulnerabilidad del sistema energético cubano.

