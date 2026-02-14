VIDEO VIRAL: Cuba en incertidumbre ante enorme incendio en una refinería, en medio de tensión con Estados Unidos

Un incendio de gran magnitud se desató este viernes, 13 de febrero, en la refinería Ñico López de La Habana, una de las instalaciones energéticas más sensibles de Cuba, generando una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la capital.

El Ministerio de Energía y Minas informó que el incendio comenzó a media tarde en un almacén del complejo y fue controlado poco después por los equipos de emergencia.

LEA TAMBIÉN: CUBA COMUNICA A LAS AEROLÍNEAS QUE EN 24 HORAS SE QUEDA SIN COMBUSTIBLE PARA AVIONES

Aunque no se reportaron víctimas, ni se han precisado las causas del siniestro, el incidente generó preocupaciones sobre el estado de la infraestructura petrolera del país.

La refinería, ubicada en una zona densamente poblada y con un largo historial de fallas técnicas, procesa crudo nacional e importado, pero opera desde hace años con limitaciones severas.

Su deterioro coincide con la profunda crisis energética que atraviesa la isla desde mediados de 2024, marcada por la escasez de combustible, falta de divisas y obsolescencia de las instalaciones industriales.

La Ñico López, nacionalizada en 1960, también ha sido señalada por su impacto ambiental sobre la bahía de La Habana.

#AHORA Controlan incendio que se desató la tarde de este #13Feb en las instalaciones de la refinería Ñico López, en La Habana, en Cuba. 🚒🇨🇺 El director de la refinería, Maikel David Cabrera, informó que el siniestro ocurrió en un almacén de productos químicos «en desuso» y que… pic.twitter.com/dp3uWOvswG — 2001online (@2001OnLine) February 13, 2026

CONFLICTO CON ESTADOS UNIDOS

El incendio ocurre en un momento especialmente tenso para la economía cubana. Desde enero, Estados Unidos intensificó las restricciones energéticas, cortando los envíos de petróleo venezolano y amenazando con imponer aranceles a países que suministren combustible a la isla.

A esto se suma la ausencia de buques petroleros internacionales en las últimas semanas, según expertos en transporte marítimo, lo que agravó la escasez de carburantes y obligado al régimen de la isla a aplicar medidas de emergencia en sectores clave.

Asimismo, la crisis ha derivado en recortes de horarios en escuelas y universidades, reducción de jornadas laborales, disminución del transporte público y limitación de las ventas de combustible. Además, los hospitales también han restringido personal y servicios.

El episodio de este viernes evocó al devastador incendio de la base de supertanqueros de Matanzas en 2022, considerado el mayor desastre industrial reciente del país.

Aunque la magnitud no fue comparable, el nuevo incidente expuso la vulnerabilidad del sistema energético cubano.