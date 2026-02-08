Cuba comunica a las aerolíneas que en 24 horas se queda sin combustible para aviones

(EFE).- El Gobierno cubano advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se queda sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según ha podido saber EFE de fuentes del sector.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó el pasado 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles a aquellos países que suministrasen petróleo a Cuba, tras alegar que la isla era un peligro de seguridad nacional para su país.

Cuba, que produce apenas un tercio de sus necesidades energéticas, anunció esta semana un duro plan de emergencia para tratar de subsistir sin importaciones de crudo y derivados que incluía el fin de la venta de diésel, la reducción de los horarios de hospitales y oficinas estatales y el cierre de algunos hoteles.

GOLPEADA POR FRENTE FRÍO EN MEDIO DE LA CRISIS ENERGÉTICA

Cuba vive una situación de emergencia, luego de que un frente frío con fuertes vientos llegó a la región occidental de la Isla causando inundaciones en partes de La Habana, en medio de la crisis energética que se ha traducido en apagones simultáneos que han afectado a más del 50% del territorio durante el horario de mayor demanda eléctrica.

Durante febrero, Cuba ha registrado apagones diarios con afectaciones entre 1.362 y 1.779 megavatios, sin ninguna jornada con menos del 41% del país sin electricidad en las horas pico, según datos de la Unión Eléctrica analizados por medios independientes.

Los apagones afectan la refrigeración de alimentos, el funcionamiento de hospitales que dependen de generadores ineficaces, el suministro de agua potable y la producción de pan.

La Habana, tradicionalmente menos afectada, enfrenta desde febrero cortes programados de hasta seis horas diarias, además de apagones nocturnos no planificados. EFE