Video viral causa indignación por agresión contra un delivery venezolano en Perú

Un joven repartidor venezolano fue agredido por una clienta peruana durante la entrega de un pedido y todo fue grabado por un testigo, quien estaba dentro de un vehículo estacionado cerca del lugar.

El video fue difundido por la cuenta en Instagram de Venezolanos en Perú (@venezolanosenperu)y se precisó que el hecho se registró en la calle Bolognesi, en el distrito limeño de Miraflores, según denunció el propio trabajador delivery.

De acuerdo con versiones sobre el incidente, el repartidor esperó un tiempo considerable a que la clienta bajara a recibir su pedido. Cuando finalmente ella salió, el joven le expresó su fastidio por la demora.

«Señorita, ya creía que no iban a salir por el pedido», manifestó el venezolano.

Esa observación, habría desatado la reacción de la mujer, quien respondió con gritos e insultos hacia el trabajador. «No me vuelvas a tocar», se le escuchó decir, claramente alterada.

La situación escaló hasta el punto de que la clienta le arrebató la bolsa con el pedido de las manos. Todo, sin completar el pago correspondiente por el servicio.

El repartidor, visiblemente afectado por lo ocurrido, optó por hacer pública la situación a través de redes sociales. Como resultado, el video ha generado una ola de indignación entre los usuarios.

Cientos de comentarios han cuestionado el trato recibido por el joven mientras realizaba su trabajo, y muchos han pedido que el caso no quede impune y la mujer reciba una sanción.