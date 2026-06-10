VIDEO VIRAL: Así capturaron al oso que aterrorizó y provocó el cierre de casi 100 escuelas en Japón

Un oso que aterrorizó a los habitantes de la ciudad de Utsunomiya, al norte de Tokio (Japón), finalmente fue capturado este martes, 9 de junio, tras varios días de alarma que obligaron al cierre de 94 escuelas y generaron una amplia operación de búsqueda en una zona densamente poblada del país asiático.

De acuerdo con medios locales, al oso lo localizaron oculto entre los arbustos de una vivienda cercana a una estación de tren, después de haber sido visto en múltiples puntos de la ciudad, incluyendo un parque, una biblioteca, una escuela, un campus universitario, un centro comercial y hasta en un mercado mayorista.

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De inmediato, las autoridades desplegaron drones y helicópteros para rastrear sus movimientos tras decenas de reportes ciudadanos.

La captura se realizó cuando empleados municipales y cazadores rodearon la residencia donde se escondía el oso. Un veterinario le disparó un dardo tranquilizante, logrando neutralizarlo sin incidentes mayores.

El ejemplar fue asegurado alrededor de las 3:45 de la tarde (hora local), poniendo fin a la operación de emergencia.

Lo que se precisó, es que el animal apareció por primera vez en la ciudad el pasado 6 de junio, y desde entonces no había parado de verse en diferentes puntos de la localidad, con casi una decena de avistamientos solo desde la madrugada de este martes.

🎥🐻Capturan un oso en #Japón tras dos días con casi 100 escuelas cerradas por precaución. En lo que va de año se han registrado ya cuatro muertes por ataques de estos animales en el país asiático pic.twitter.com/TA05HeVNZl — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) June 9, 2026

BUSCAN A OTRO OSO

Además, el incidente se sumó a la búsqueda que se está llevando a cabo en la ciudad de Fukushima (noreste del país), después de que otro oso hiriera a cuatro personas en la zona.

En lo que va de año, se han registrado ya cuatro muertes por ataques de osos en Japón. Esto, según datos de las autoridades, además de varios avistamientos e incidentes.

En el año fiscal 2025, que finalizó en marzo, el archipiélago registró cifras de récord de avistamientos, más de 50.000. Y, un máximo histórico de 13 muertes por ataques de osos, además de 238 heridos en encuentros con estos animales.