Trece muertos y 35 heridos en un accidente de autobús en el este de Argelia

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
Foto: Cortesía Info7 México

(EFE).- Trece personas fallecieron y 35 resultaron heridas de diversa consideración este sábado en un accidente de autobús en Beni Abbes, en el este de Argelia, donde las autoridades investigan las causas y las circunstancias en las que se produjo el siniestro, informó la televisión estatal argelina.

Poco después de conocerse el suceso, el presidente del Gobierno argelino, Abdelmadjid Tebboune, expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos a través de sus redes sociales y deseó a los heridos una pronta recuperación.

LEA TAMBIÉN: LUTO DOBLE EN ESPAÑA: HOMBRE FALLECIÓ DE UN INFARTO TRAS ENTERARSE QUE SU ESPOSA PERDIÓ LA VIDA EN UN ACCIDENTE VIAL

«Nos sentimos profundamente entristecidos por el accidente de tráfico ocurrido hoy en el estado de Beni Abbes, que cobró la vida de 13 de nuestros ciudadanos. Con profundo pesar y dolor, expreso mis más sinceras condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas fallecidas (…) y a los heridos el deseo de una pronta recuperación», escribió el mandatario.

Por el momento, se desconocen las edades y el sexo de las víctimas, así como el estado de los heridos, a los que trasladaron a los centros de salud y hospitales más cercanos al lugar del siniestro los efectivos de Protección Civil y efectivos militares de la zona.

Tampoco hay información oficial sobre el recorrido que realizaba el autobús en el momento del accidente, ni si se trataba de una línea regular de transporte de pasajeros en corto o largo recorrido, u otro tipo de viaje. EFE

