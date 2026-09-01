Tragedia en Argentina: Falló escalera mecánica en una estación de trenes y dejó varias personas heridas

Al menos 11 personas resultaron heridas por la falla de una escalera mecánica en la estación de tren Dr. Antonio Sáenz, cabecera de la línea Belgrano Sur en el barrio porteño de Pompeya (Argentina), lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

Según informó Trenes Argentinos, el desperfecto se produjo cerca de las 4:00 de la tarde de este lunes, en una de las escaleras mecánicas de la estación.

Se precisó que seis de los heridos fueron atendidos en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), mientras que los cinco restantes debieron ser trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires: tres al Hospital Piñero, uno al Hospital Penna y otro al Hospital Cecilia Grierson.

Alberto Crescenti, titular del SAME, calificó la caída de las personas como «importante» y atribuyó el hecho a un desperfecto técnico.

«Del total, seis personas fueron atendidas en el lugar y cinco trasladadas con politraumatismos varios», detalló en declaraciones a TN.

ASISTENCIA DE HERIDOS

Para asistir a los heridos se movilizaron 16 ambulancias, y el operativo fue dado por finalizado una vez completados los traslados.

Sin embargo, las imágenes del lugar mostraron el alcance de los daños. Se puede ver que la baranda de la escalera se desprendió y el vidrio blindex se rompió por la fuerza del impacto, además de sangre en el sitio.

En tanto, las autoridades dispusieron el análisis de las cámaras de seguridad de la estación para determinar las causas del desperfecto, que aún se investigan.

Mientras se realizaban las tareas correspondientes, la zona de escaleras mecánicas y el andén uno quedaron momentáneamente inhabilitados, aunque el servicio de la línea Belgrano Sur —que conecta la estación Dr. Sáenz con González Catán, en el oeste del conurbano bonaerense— continuó operando con normalidad.

🇦🇷 Once heridos tras el colapso de una escalera mecánica en Nueva Pompeya, Argentina. Una falla técnica provocó un frenazo brusco y una caída en cadena.

Seis víctimas fueron asistidas en el lugar y cinco, entre ellas un bebé de un año, debieron ser trasladadas a hospitales. pic.twitter.com/aF9HmMJuI8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 1, 2026

El último mantenimiento preventivo de las escaleras mecánicas de la estación se hizo el 13 de agosto. Poco más de dos semanas antes del incidente. Es por ello, que la investigación busca establecer si existió algún vínculo entre la falla y el estado de las instalaciones.

El episodio se produjo una semana después de otro hecho en la red ferroviaria porteña. Se registró el el 24 de agosto, cuando una formación del tren Sarmiento arrolló a una mujer de 60 años que cruzaba las vías cerca de la estación Liniers, en el paso a nivel de la calle Cuzco.

La víctima terminó trasladada con politraumatismos al Hospital Santojanni, donde los médicos lograron estabilizarla, mientras que el tren quedó detenido sobre las vías y los pasajeros debieron descender y caminar por los rieles hasta el andén más próximo.