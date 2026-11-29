Lo que parecía que sería un concierto “normal” del cantante Harry Styles, este sábado 28 de noviembre, se convirtió en casi una tragedia. Una joven mujer que se encontraba entre el público asistente cayó al vacío desde una tribuna y sufrió graves lesiones.

El momento quedó registrado en un video que dejó pasmados a los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según portales australianos, Harry Styles acababa de terminar su actuación en el Marvel Stadium de Melbourne, como parte de su gira «Together, Together». A través de un video se pudo ver cuando una fan de unos 30 años se cayó desde las tribunas e impactó sobre una fila de asientos vacíos.

Las imágenes muestran que la mujer estaba, junto a otra, sentada en la baranda mientras posaba para unas fotos. De repente, levantó un brazo, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Luego se reportó que la aficionada sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo.

En un primer momento, recibió asistencia por parte del personal de seguridad, que intervino para brindarle los primeros auxilios.

Según el diario El Clarín, posteriormente, un equipo médico llegó al lugar, aproximadamente 10 minutos después de lo ocurrido. Los especialistas continuaron con la atención y evaluaron la gravedad de las heridas.

Después, trasladaron a la mujer al hospital Alfred alrededor de las 23:00. Y, a pesar de la dura caída, estaría fuera de peligro.

«Solo recuerdo los gritos de la multitud en el suelo; la gente casi vomitaba y se desmayaba por lo que había presenciado», dijo Bianca Vicino, quien vio el accidente.

«Estábamos observando a estas chicas en el piso de arriba. Obviamente estaban borrachas y haciendo tonterías, intentando sacar fotos», sostuvo otra testigo, llamada Jaymie Vicino.

«Ocurrió durante tanto tiempo que alguien debería haber intervenido y haberle dicho: ‘Oye, quítate de la baranda’», agregó.