La hija de la animadora venezolana Chiquinquirá Delgado y del cantante Guillermo Dávila, Marielena Dávila, contrajo matrimonio con el empresario John Lowell este fin de semana, en una espectacular ceremonia en Madrid (España).

La revista Hola publicó las fotografías de la boda, donde Marielena dijo: ‘Sí, acepto’ en una increíble celebración, acompañada por sus seres queridos.

Mientras que, Marielena, en su cuenta en Instagram, compartió el primer vistazo de su vestido de novia, luciendo espectacular en un diseño de Galia Lahav.

Eligió un estilo romántico y sofisticado, con una silueta sirena que marcaba su figura a la perfección.

El traje estaba realizado con encaje floral y tenía un escote corazón de hombros descubiertos y mangas largas de encaje que aportan un aire de elegancia y sensualidad. La falda tenía una pequeña cola, mientras que el largo velo tipo mantilla, le dio un toque clásico.

En cuanto a la joyería que eligió para esta celebración, Marielena optó por alhajas discretas; un collar de diamantes con unos aretes largos.

Junto a la primera fotografía de su look nupcial, Marielena agradeció la discreción de sus seres queridos. También de los proveedores que formaron parte de su gran día.

«¡Oficialmente una señora! Gracias a mi familia, amigos, invitados, y proveedores por guardar nuestro secreto y regalarnos la oportunidad de vivir este fin de semana de manera íntima. ¡Ahora que estoy lista para compartirlo, les viene mucho contenido!»

LA REACCIÓN DE ‘CHIQUI’

Por su parte, Chiquinquirá Delgado le dedicó un mensaje especial a su hija en su día especial. «Te amo, mi niña hermosa, no puedo pensar en un día más perfecto. ¡Qué emoción verte escribir este nuevo capítulo!».

Chiqui también compartió un carrete de fotografías y videos en los que dejó ver un poco lo que fue el enlace de su hija.

Acompañó el álbum de fotos con un tierno mensaje. “Hay días que no caben en las palabras, que solo pueden guardarse en el corazón para siempre. Hoy ha sido uno de ellos. Hoy volví a tenerte pequeñita entre mis brazos, a escuchar tus primeras risas, a recordar tantos momentos que, sin darme cuenta, nos trajeron hasta aquí. Te amo, mi niña, en todas tus edades, en todas tus versiones, en todas tus mañanas”, dijo, con emoticones de corazón y una carita triste.

LOS DETALLES DE LA BODA

Marielena Dávila contrajo matrimonio en la Basílica Pontificia de San Miguel, ubicada en el centro histórico de Madrid. Tras su boda religiosa, los novios abandonaron el lugar a bordo de un Bentley clásico de carrocería sedán, en color crema.

La recepción de su boda, los recién casados eligieron el Casino de Madrid, donde predominó una decoración con tonos blanco, dorado y borgoña.

Marielena Dávila y John Lowell anunciaron su compromiso en enero de 2025, tras un romántico viaje a la isla Harbour, en Las Bahamas.