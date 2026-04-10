VIDEO SENSIBLE: Murió al sacar la cabeza por la ventana de un autobús, fue impactado por otro vehículo

Los habitantes del departamento de Antioquia, en Colombia, están conmocionados por el caso de un niño de apenas cuatro años que murió luego de sacar la cabeza por la ventana de un autobús.

Los hechos se dieron el lunes en la vía El Santuario-Granada. De acuerdo al medio colombiano Semana, el niño y su familia estaban a abordo de un autobús de la empresa Flota Granada cuando ocurrió la tragedia.

Los testigos relataron que el niño, que estaba sentado con su madre, sacó la cabeza por la ventana y fue impactado por otro autobús. El pequeño sufrió graves heridas que, con el paso de los días, le costaron la vida.

Una persona grabó un video en el que se puede ver al pequeño inconsciente tras el golpe y a su madre intentando que reaccionara. Mientras tanto, se vivieron momentos de angustia en el interior del bus por la preocupación de los demás pasajeros.

NIÑO MURIÓ EN EL HOSPITAL

El niño fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, de El Santuario, pero luego fue remitido a la Clínica Somer, en Rionegro. Tras pasar dos días internado, el pequeño murió el miércoles por la gravedad de sus heridas.

La Secretaría de Movilidad de El Santuario puso en marcha las investigaciones y logró ubicar al conductor del autobús que impactó al niño. El hombre reconoció que no se había percatado del siniestro.

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El niño y su familia eran originarios de la localidad de San Pablo, departamento Bolívar. Junto a sus seres queridos, estaba de visita en la población de Granada.