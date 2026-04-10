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El video viral de un rescate en altamar: Un perrito sobrevive mientras estaba a la deriva en Panamá

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
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perrito

Funcionarios del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) de Panamá lograron llevar a cabo el rescate de un perrito que se encontraba nadando en mar abierto en aguas de la Costa Arriba de Colón.

El hallazgo ocurrió durante un patrullaje marítimo frente al distrito de Portobelo, específicamente en el tramo entre Isla Grande y Puerto Lindo.

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Los uniformados se dieron cuenta de que el animal nadaba sin rumbo, por lo que se acercaron rápidamente para rescatarlo antes de que perdiera sus fuerzas.

Al notar la presencia de los humanos en la embarcación, el perrito no dudo en nadar hacia ellos para que lo ayudaran.

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«Hay acciones que representan la esencia de nuestra misión: durante patrullaje marítimo, aeronavales rescataron a un can a la deriva entre Isla Grande y Puerto Lindo, en Colón, brindándole resguardo y protección hasta llevarlo a un lugar seguro», indicó el organismo en sus redes sociales.

Hasta el momento, se desconoce cómo el perro terminó en esa zona marítima. Las autoridades indicaron que se investigará la situación para determinar a quién pertenece la mascota y esclarecer las circunstancias en que llegó al agua.

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