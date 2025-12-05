Mundo

VIDEO SENSIBLE: Mataron a un venezolano mientras comía hamburguesas en Perú, le dispararon 12 veces

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Un venezolano de 29 años murió tras recibir varios impactos de bala mientras comía hamburguesas en un puesto de comida rápida ubicado en la avenida 28 de julio, en Huacho, provincia de Huaura, Perú.

La víctima respondía al nombre de Luis García Ginés, quien murió a mitad de la calle tras recibir 12 impactos de bala, cuatro de ellos en la cabeza.

El sicario sorprendió al venezolano y sin mediar palabra accionó su arma de fuego en reiteradas ocasiones. Testigos relataron que cuando García cayó al suelo, el delincuente continuó disparándole.

LEA TAMBIÉN: VIDEO SENSIBLE: LA TERRIBLE MUERTE DE UN HOMBRE MIENTRAS HACÍA EJERCICIO CON PESAS EN UN GIMNASIO

Autoridades policiales señalaron que se trató de una ejecución directa y planificada, dirigida específicamente contra García Ginés.

Asimismo, destacaron un patrón negativo en contra de los venezolanos en la zona. En los últimos dos días han asesinado a tres venezolanos en el mismo sector de Huaura, lo que ha encendido las alarmas por el aumento de la violencia en la zona.

La policía inició una investigación para dar con los responsables de estos hechos y esclarecer las posibles motivaciones detrás de esta ola de violencia que afecta a la comunidad migrante venezolana en la provincia.

