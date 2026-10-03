VIDEO SENSIBLE: La drástica decisión que tomó un joven de 28 años en India por no poder pagar préstamo

Un trágico suceso conmociona a la localidad de Noida, India, luego de que un joven ingeniero de software, de 28 años de edad, perdió la vida tras saltar desde el piso 41 del imponente edificio Supernova Spira, ubicado en el Sector 94 de la mencionada localidad.

Las investigaciones preliminares de la policía local apuntan a que la víctima atravesaba una severa crisis financiera derivada de un préstamo económico.

Detalles del trágico incidente

La víctima quedó identificada como Sambhav Jain, originario de Manesar, quien se encontraba hospedado en un apartamento del rascacielos reservado a través de la plataforma de alquileres Airbnb.

De acuerdo con el reporte de las autoridades policiales, el joven lidiaba con una enorme presión por dificultades económicas relacionadas con el pago de un crédito. Antes de que ocurriera el hecho, Jain envió un desgarrador mensaje de video a su padre expresando su profunda angustia y asegurándole textualmente: «Pagaré todas las deudas».

Investigación policial revela problemas financieros y familiares

Los cuerpos de seguridad e investigación que acudieron al complejo residencial indicaron que, además del estrés por las deudas acumuladas, la víctima enfrentaba complejas situaciones familiares y maritales, sumadas a complicaciones de salud de su pequeño hijo de apenas un año de edad.

El cuerpo fue trasladado para la autopsia de ley mientras la Policía de Noida continúa recopilando testimonios de familiares y revisando los dispositivos electrónicos del joven para esclarecer por completo las circunstancias que rodearon este doloroso acontecimiento.