Escape de película: Preso burló la seguridad escurriéndose por un hueco milimétrico y escapó caminando de una comisaría

Un preso se escurrió entre los barrotes de hierro de su celda y logró fugarse de manera cinematográfica.

El insólito escape ocurrió la madrugada del pasado sábado, 26 de septiembre, en la Central de Plantão Policial de Florianópolis, en Brasil. Por lo tanto, las autoridades locales abrieron una investigación urgente.

Las cámaras de seguridad internas registraron toda la secuencia en menos de un minuto y el video se viralizó en redes.

EL INSÓLITO DESCUIDO DE LA SEGURIDAD POLICIAL

El hombre responde al nombre de Érick Celestino Gomes. Los oficiales lo arrestaron pocas horas antes en flagrante delito por un caso de violencia doméstica.

Las imágenes del circuito cerrado revelan que el sujeto no forzó ni dañó la estructura de la celda. Una vez afuera del calabozo, el sujeto regresó calmadamente para buscar sus zapatos. Además, abandonó el edificio caminando sin que ningún funcionario de guardia lo detectara.

La Policía Civil de Santa Catarina solicitó ante la justicia la prisión preventiva del sujeto. Esta medida busca facilitar los operativos de rastreo en la región. Como acción de contingencia institucional, el organismo ordenó la clausura inmediata del espacio. En consecuencia, los técnicos realizarán reformas estructurales en las rejas de la prisión para evitar nuevos incidentes, reseñó Infobae.

EL PARADERO ACTUAL DEL PRÓFUGO BRASILEÑO

Hasta las últimas actualizaciones ofrecidas por los cuerpos policiales, el sospechoso no ha sido recapturado y su ubicación actual sigue siendo totalmente desconocida para los investigadores.

Por consiguiente, la búsqueda se extendió hacia los barrios vecinos de la ciudad para dar con su captura.