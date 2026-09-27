VIDEO SENSIBLE: Joven fue brutalmente atropellado tras cometer un presunto robo e intentar huir

Un adolescente de 13 años resultó con lesiones de gravedad tras ser brutalmente atropellado por un vehículo en la ciudad de Mendoza, Argentina, mientras intentaba huir de un grupo de repartidores que lo habían retenido por presuntamente robar a un colega.

Según medios locales, que citaron reportes de los organismos policiales, un carro Peugeot 408 manejado por un hombre de 61 años transitaba por la arteria en sentido este-oeste cuando el menor irrumpió en la autopista.

El automovilista no logró esquivar al joven y terminó impactándolo sobre la vía de manera violenta.

🇦🇷 Un adolescente de 13 años roba a un repartidor en Mendoza, Argentina, huye y termina atropellado al intentar escapar. pic.twitter.com/FgWn7sb1dp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 26, 2026

De acuerdo con el testimonio brindado por testigos a los funcionarios policiales, momentos antes del siniestro, el adolescente estuvo involucrado en un robo contra un repartidor e intentó huir a bordo de un transporte público.

Varios motorizados dedicados al servicio de entregas interceptaron la unidad y obligaron al menor a bajar del autobús. En el sitio se generó un forcejeo entre las partes, contexto en el cual el joven logró zafarse y emprender la huida.

Acto seguido, mientras trataba de atravesar corriendo el asfaltado, recibió el fuerte impacto del vehículo.

Tras recibir un reporte mediante la línea 911, efectivos de la policía y paramédicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se presentaron en la escena. El personal médico atendió al muchacho y le diagnosticó politraumatismo grave.

Al adolescente lo llevaron hasta el Hospital Notti para su atención médica. Por orden de la Oficina Fiscal de Guaymallén, se asignó una custodia policial en el centro de salud mientras prosiguen las investigaciones para esclarecer el hecho.

De igual forma, las autoridades argentinas abrieron otra investigación para determinar las causas del accidente. No obstante, se informó que el piloto del vehículo involucrado no recibirá una imputación.

«Esto es porque, de acuerdo a las pruebas recabadas, existió por parte del menor una autopuesta en peligro, debido a que realizó un cruce por un sitio no autorizado para peatones y habilitado de manera exclusiva para vehículos», señalaron las autoridades.

En relación con el estado del paciente, desde el hospital precisaron que el adolescente se mantiene estable y bajo evaluación médica permanente.