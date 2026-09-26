Conmoción en Chile por la muerte de atleta venezolano: Lo atropelló un hombre bajo los efectos de estupefacientes

La comunidad venezolana en Chile está consternada tras la muerte de un atleta venezolano de alta competencia, a manos de un hombre que lo atropelló mientras conducía bajo los efectos de estupefacientes.

El hecho ocurrió el jueves 24 de septiembre y la víctima fue identificada como Carlos Paulino Yélamo, oriundo del estado Zulia. El joven era ingeniero eléctrico y atleta de alto rendimiento.

Las versiones de medios chilenos informaron que lo atropellaron al salir de entrenar del SpinHouse Academy, un club de tenis de mesa ubicado en Macul, comuna de la Región Metropolitana de Santiago.

Se conoció que los familiares de Yélamo comenzaron a buscarlo, porque no sabían nada de él. Hasta que su esposa lo encontró sin vida en un hospital de Santiago.

También informaron que, según testigos del hecho, el presunto responsable fue retenido por transeúntes, hasta que llegaron los carabineros de Chile y lo detuvieron.

La identidad del responsable no ha sido revelada. Solamente se supo que actualmente se encuentra a disposición de la justicia y en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

Los restos de Yélamo fueron cremados este sábado tras una emotiva despedida organizada por su club deportivo.