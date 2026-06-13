VIDEO SENSIBLE: Instructores de «bungee» lanzaron a una mujer de un puente de 40 metros de altura sin las cuerdas de seguridad

En Brasil ocurrió una tragedia, cuando una joven de 21 años, murió tras ser lanzada desde una altura aproximada de 40 metros durante un salto de “bungee jumping”, pero sin amarras. El hecho ocurrió en el “Ponte do Esqueleto (Puente del Esqueleto)”, ubicado en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo.

Las autoridades investigan el caso como una grave negligencia por parte de los responsables de la actividad.

En el video difundido por testigos en redes sociales, se puede ver que los instructores olvidaron colocar las cuerdas de seguridad al arnés, antes de lanzar a la joven al vacío.

Los servicios médicos que llegaron al lugar del impacto, solo pudieron constatar la parada cardiorrespiratoria y el fallecimiento de la mujer, antes del traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal.

También se supo que luego del fatal impacto, dos de los instructores presuntamente implicados intentaron escapar. Se adentraron en una zona boscosa cercana a la zona del lanzamiento.

No obstante, las autoridades los localizaron y detuvieron mediante un operativo de búsqueda realizado por la Policía Militar.

En total, las autoridades arrestaron a seis personas. Entre los detenidos se encuentran los organizadores e instructores del evento, que presuntamente operaba de manera clandestina. Se incluyen a dos sospechosos que intentaron darse a la fuga tras el accidente, informaron medios locales como G1 Globo.

AUSENCIA DE CONTROLES

Tras este hecho que ha conmovido a los brasileños, informó que el Ayuntamiento de Limeira presentará una denuncia contra el Gobierno federal brasileño por omisión.

Al parecer, desde principios de 2025 las autoridades de Limeira realizaron gestiones administrativas ante el gobierno federal, debido a las medidas de seguridad en el puente. Sin embargo, las mismas no tuvieron éxito.

La «tragedia» de este sábado «hace insostenible la continuidad de esa omisión», dijo el alcalde del municipio, Murilo Félix. El funcionario recordó que la responsabilidad de la fiscalización, manutención y control de acceso al puente «recae exclusivamente» en el Gobierno federal.

«Es necesario depurar la responsabilidad por la ausencia de control de acceso a una zona federal que desde hace años presenta riesgos conocidos y sigue sin tener las medidas de protección necesarias», expresó Félix.