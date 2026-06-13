TERROR EN EL AIRE: Avión debió aterrizar de emergencia tras ser alcanzado por un rayo, todo quedó grabado

Los pasajeros de un avión de SriLankan Airlines se salvaron de milagro, luego de que este viernes la aeronave fuese impactada por un rayo, en uno de sus motores, que la obligó a realizar un aterrizaje de emergencia.

Se trata del vuelo UL606 con destino a Sídney, Australia, que había despegado apenas unos minutos antes del Aeropuerto Internacional Bandaranaike, ubicado en Colombo, capital de Sri Lanka.

Medios locales como NewsWire y Daily Mirror, indicaron que la aerolínea confirmó que la aeronave logró aterrizar sin contratiempos. Los 207 pasajeros y los 16 tripulantes resultaron ilesos.

Luego del incidente, SriLankan Airlines sustituyó la aeronave para que los pasajeros pudieran continuar su viaje hacia Australia.

A través de redes sociales se difundieron videos que muestran chispas saliendo del motor afectado poco después del impacto del rayo.

Imágenes captadas tras el aterrizaje evidencian que la cubierta exterior de la turbina sufrió daños significativos y presentó un amplio agujero.

Como medida de precaución, la aeronave fue desviada de regreso a Katunayake, donde aterrizó sin problemas.

Posteriormente, los pasajeros fueron reubicados en otro avión y trasladados a Australia. Según los informes, el incidente provocó un retraso de más de cinco horas.

Un portavoz de SriLankan Airlines confirmó que ningún pasajero resultó herido y que la aeronave no sufrió daños.