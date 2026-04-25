VIDEO SENSIBLE: Falleció tras ser corneado por un toro durante las fiestas de San Marcos en España

El municipio de Beas de Segura en Jaén, España, se encuentra conmocionado tras el fallecimiento de un reconocido ganadero de la zona, quien perdió la vida este viernes tras ser corneado por un toro durante la celebración de las fiestas de San Marcos, declaradas de Interés Turístico de Andalucía.

El fatal incidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas, en el marco del tercer desencajonamiento de los tradicionales «toros ensogaos», y la víctima quedó identificada como Santiago Barrero San Román, de 33 años de edad.

Según los testigos presenciales y los informes de las autoridades locales, el ataque se produjo cuando Barrero intentaba refugiarse en una de las barreras de protección del recorrido. En ese momento, un astado de gran envergadura lo alcanzó, infligiéndole varias cornadas de extrema gravedad en zonas vitales como el abdomen, el tórax y la ingle.

En videos del hecho que se difundieron en las redes sociales, se observa al animal atacar en varias oportunidades al hombre, mientras varias personas intentan, sin éxito, detener al toro con una soga.

A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia presentes en la enfermería del festejo, las heridas resultaron fatales. Tras las infructuosas maniobras de reanimación, los servicios médicos confirmaron su fallecimiento poco tiempo después, sumiendo a los asistentes y a la comunidad ganadera en un profundo dolor.

FIGURA RESPETADA EN EL SECTOR TAURINO

Santiago Barrero era una figura muy respetada en el sector taurino. Al ser propietario de la ganadería «Toros de San Román», su vida siempre estuvo ligada al campo y a la cría de reses bravas.

En el ámbito personal, la tragedia cobra un tinte aún más dramático: el joven estaba casado, tenía una hija de apenas tres años y su esposa se encuentra esperando el que sería su segundo hijo, según reseñaron medios locales de Jaén.

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Como muestra de respeto y duelo, el Ayuntamiento de Beas de Segura y la Hermandad de San Marcos decidieron suspender de inmediato todos los actos programados para el resto de la jornada del viernes.

Para las actividades previstas este sábado, se convocó un minuto de silencio en la Plaza de la Constitución, donde hubo una asistencia masiva para rendir homenaje a su memoria.

Este suceso reabre el debate sobre la seguridad en los festejos populares, aunque los organizadores insisten en que se cumplían todos los protocolos reglamentarios.