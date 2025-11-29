VIDEO SENSIBLE: Conmoción en Panamá por brutal golpiza que dieron dos alumnas a su profesora

Los habitantes de la localidad de La Chorrera, en Panamá, están horrorizados por la brutal golpiza que dos estudiantes le propinaron a su profesora. El video de la agresión se viralizó en redes sociales.

La agresión ocurrió en la Escuela Altos de San Francisco, ubicada en el corregimiento de Guadalupe. En las imágenes del video viral se aprecia que dos estudiantes interceptaron a la profesora de inglés en las escaleras del colegio.

De acuerdo a medios internacionales, la profesora llamó la atención a las alumnas por razones, hasta el momento, desconocidas. La discusión escaló rápidamente hasta que las estudiantes optaron por la violencia.

Las estudiantes tomaron a la profesora por el pelo, pero segundos después comenzaron a golpearla y patearla. La docente, que no respondió a los golpes, quedó acorralada en la esquina de la escalera.

Varios estudiantes estaban gritando desde las gradas, pero no impidieron la agresión. Cuando otros docentes se acercaron para auxiliar a la profesora, las agresoras no dejaron de golpear a la víctima.

INVESTIGAN CASO DE LA PROFESORA

Las imágenes de la agresión se viralizaron rápidamente en redes sociales. Mientras que numerosos internautas condenaron a las estudiantes, el Ministerio de Educación panameño puso en marcha una investigación.

A la vez que condenaron la agresión, las autoridades anunciaron que iban a determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión a la profesora. Además, buscan aplicar las sanciones correspondientes a los estudiantes involucrados.