VIDEO SENSIBLE: Alcalde guatemalteco perdió la vida durante tiroteo registrado en desfile navideño

La tragedia sacude a Guatemala luego de que el alcalde del municipio de Masagua, Nelson Luciano Marroquín, fue asesinado a balazos la noche de este sábado, mientras participaba en un desfile navideño en la aldea Obero, ubicada en el departamento sureño de Escuintla.

El crimen, que ha conmocionado a la comunidad local y al ámbito político guatemalteco, es objeto de una investigación por parte de las autoridades para dar con los responsables del hecho.

El violento suceso ocurrió cuando el alcalde Marroquín, quien representaba al partido político Vamos (anteriormente en el gobierno), caminaba por la ruta del desfile en compañía de su pareja.

Según los informes preliminares, individuos armados abrieron fuego inesperadamente contra el funcionario durante el desfile.

En un video difundido por las redes sociales se puede ver al burgomaestre ensangrentado y recostado en el piso mientras lo sostienen y rodean sus allegados.

Equipos de Bomberos Municipales Departamentales acudieron rápidamente al lugar para auxiliar a la víctima y la trasladaron a un centro hospitalario cercano, pero lamentablemente falleció al momento de ingresar debido a la gravedad de las heridas, según lo reseñado por medios locales.

🇬🇹 | Asesinan a tiros a un alcalde de Guatemala durante desfile navideño. El ataque dejó herido también a uno de sus guardaespaldas.

pic.twitter.com/HSGrJ4hWDt — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 7, 2025

OLA DE INDIGNACIÓN POR EL TRÁGICO HECHO

El asesinato del alcalde Marroquín ha generado una ola de indignación y condena por parte de la clase política guatemalteca, que ha exigido a las fuerzas de seguridad un esclarecimiento rápido del crimen.

Este trágico evento se inscribe en un contexto de persistente violencia política en el país centroamericano, que frecuentemente enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad pública y gobernabilidad local. Las autoridades se encuentran recabando testimonios y pruebas para determinar el móvil del asesinato.