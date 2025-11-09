VIDEO SENSIBLE: Al menos tres fallecidos y 15 heridos tras fuerte oleaje que arrastró a turistas en Tenerife

Al menos tres personas perdieron la vida y otras 15 resultaron heridas después de que un fuerte oleaje que golpeó las costas de Tenerife el sábado arrastrara a un grupo de turistas que arribaron en un crucero a esa isla, conocida por ser una de las localidades de España que más atrae visitantes extranjeros.

El hecho ocurrió en una jornada en la que Canarias está en prealerta por fenómenos costeros.

El primer incidente tuvo lugar en la playa del Roque de La Bodegas en Taganana, en Santa Cruz de Tenerife. Todo esto después de que seis turistas franceses resultasen heridos tras caer al agua por un golpe del mar.

Los efectivos de emergencias, que se activaron por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, acudieron al lugar con un helicóptero medicalizado. También dos ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario.

El helicóptero llevó a una mujer que presentaba lesiones moderadas hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Con respecto al resto de heridos, presentaban lesiones de carácter leve, pese a que cuatro de ellos también tuvieron que ser hospitalizados y un quinto recibió asistencia en el lugar del hecho.

ATENCIÓN: imágenes sensibles. Ayer murieron 3 personas y 20 resultaron heridas en Tenerife al verse arrastradas por el oleaje. No cesamos en nuestro empeño de avisar a la población sobre los riesgos de ir a ver temporales en zonas no seguras, sin resultado. Por favor, cabeza. pic.twitter.com/qR9Hbd3zzd — Adrián 🚒 (@BB3Adri) November 9, 2025

AFECTADOS POR EL OLEAJE NO ACATARON UNA ADVERTENCIA

Fuentes de la Policía de Tenerife revelaron que el fuerte oleaje arrastró a los afectados, dado que no obedecieron una advertencia preventiva que estaba colocada en la zona.

Cerca de las 2:00 pm del sábado, el 112 informó del hallazgo de un hombre sin vida. Lo localizaron flotando en el mar en la playa de El Cabezo de Granadilla de Abona, al sur de la isla.

Además, una mujer perdió la vida en Puerto de la Cruz después de que el intenso oleaje también golpeara esa zona, arrastrando a 10 personas, reseñó El Español.

El último aviso ocurrió ya entrada la tarde. Se informó que un varón cayó al mar en la zona de Charco del Viento, en el municipio de La Guancha, también al norte de la isla. Pese a que los cuerpos médicos lo atendieron, luego se confirmó su muerte producto de las lesiones.