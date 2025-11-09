Arrollamiento masivo dejó al menos cuatro fallecidos y varios heridos en Tampa, conductor huía de la policía

Un conductor que escapaba a toda velocidad de la policía protagonizó un arrollamiento masivo al estampar el vehículo contra un bar lleno de personas la madrugada de este sábado, dejando al menos cuatro fallecidos y un total de 11 heridos en Tampa, Florida.

Una unidad de patrulla aérea del Departamento de Policía de Tampa divisó el vehículo desplazándose de forma imprudente cerca de las 12:40 am, hora local. Todo ocurrió luego de que las autoridades policiales informaran que el sedán color plateado estuvo participando en carreras callejeras.

La Patrulla de Carreteras de Florida logró alcanzar el vehículo e intentó ejecutar una maniobra que consiste en golpear el parachoques trasero de un carro en fuga. Con ello, se busca que el auto en fuga gire, pero la acción no tuvo éxito.

Los agentes «se retiraron» mientras el carro aceleraba hacia Ybor City, cerca del centro, según la Policía de Tampa. Finalmente, perdió el control del automóvil y atropelló a más de una decena de personas frente al bar, dijeron las autoridades.

DATOS SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL ARROLLAMIENTO

Se conoció que tres de las víctimas perecieron en el sitio, mientras que la cuarta lo hizo en un hospital. Hasta la mañana del sábado, una quinta persona seguía hospitalizada bajo estado crítico, mientras ocho recibían atención en hospitales locales, pero se mantenían estables, según la Policía de Tampa.

Entre tanto, otras dos víctimas sufrieron heridas leves y rechazaron recibir tratamiento en el lugar. Todas las víctimas eran mayores de edad, reseñó AP.

«Lo que ocurrió esta mañana fue una tragedia sin sentido, nuestros corazones están con los seres queridos de las víctimas y todos los que se vieron afectados», afirmó el jefe de Policía de Tampa, Lee Bercaw, en un comunicado.

Los agentes identificaron al sospechoso como Silas Sampson, de 22 años, quien quedó detenido y permanece en la cárcel del condado de Hillsborough.