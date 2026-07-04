VIDEO: Recatistas españoles llegaron a Madrid tras cumplir labores en Venezuela, así fueron recibidos

El segundo contingente del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam) aterrizó entre aplausos y abrazos en la capital de España, luego de cumplir labores de búsqueda de sobrevivientes en Venezuela tras los trágicos terremotos del 24 de junio.

Según un video difundido por Protección Civil de España, a los efectivos de rescate los recibieron en el aeropuerto de Barajas entre aplausos y abrazos por su noble labor.

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«Son nuestros héroes», decía una pancarta con la que fueron recibidos. Además, se pudo ver que tanto los hombres como los perros entrenados para situaciones de catástrofes fueron condecorados.

«Desde Protección Civil y Emergencias les hemos recibido agradeciendo su trabajo realizado durante estos días. Su esfuerzo y ayuda merece toda nuestra admiración y reconocimiento», señaló el organismo.

En ese sentido, les agradecieron por demostrar su capacidad de respuesta y asistencia, «reflejo del valor y coraje que requiere estar a la altura ante una emergencia».