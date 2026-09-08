VIDEO: Presidente de Colombia y Marco Rubio hablaron sobre Venezuela, «garantizarán seguridad en la frontera»

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, abordó este martes, 9 de septiembre, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la situación de Venezuela y anunció un acuerdo para garantizar la estabilidad del país.

El mandatario del vecino país, aseguró que su Gobierno participará «responsablemente» en los esfuerzos para garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza con Venezuela.

«Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad», dijo De la Espriella al referirse a Venezuela en la comparecencia de prensa que hizo junto a Rubio en Barranquilla al término de la reunión bilateral.

«Nuestro interés, señor secretario, es contribuir a que cualquier evolución produzca estabilidad, institucionalidad y seguridad, evitando cualquier problema», añadió.

El mandatario precisó que para Colombia la realidad de Venezuela «no es un asunto distante», al señalar que ambos países comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros.

«Por supuesto, todo lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias directas en Colombia en materia de seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y también energía», agregó De la Espriella.

🚨¡ÚLTIMA HORA!🚨| Abelardo de la Espriella confirmo que hablo sobre Venezuela con Marco Rubio: "También hablamos con el señor secretario sobre Venezuela. Para Colombia no es un asunto distante. Compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera viva con el vecino país". pic.twitter.com/YXXrx6r6ux — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) September 8, 2026

«ÉPOCA DORADA» EEUU – COLOMBIA

El pronunciamiento del mandatario se dio luego del anuncio una nueva «época dorada» entre Washington y Bogotá y del lanzamiento de una hoja de ruta bilateral durante la primera visita de Rubio como secretario de Estado al país.

En la visita Colombia y Estados Unidos firmaron memorandos de entendimiento para cooperar en energía atómica de uso civil y en el aseguramiento de tierras raras.

Rubio llegó este martes a Barranquilla para una visita oficial de tres días que además de Barranquilla lo llevará a Quitó, en Ecuador el miércoles y Lima, en Perú, este jueves.

La declaración de este martes ratifica lo dicho por De la Espriella a EFE en febrero, cuando manifestó que un eventual Gobierno suyo no tendría ningún contacto con la Administración venezolana y todo lo relacionado con ese país se haría directamente con Estados Unidos.

Con información de EFE