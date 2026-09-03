COLOMBIA: Migración anunció tres rutas para la «regularización» de venezolanos

Migración Colombia anunció este miércoles, 2 de septiembre, tres vías vigentes para que los ciudadanos venezolanos regularicen su permanencia en el país vecino.

El anuncio se realizó, luego de que el Gobierno colombiano reforzara los controles migratorios frente a extranjeros en situación irregular.

A través de sus redes sociales, el organismo detalló los mecanismos disponibles según la situación de cada solicitante. El primero es el Permiso por Protección Temporal (PPT) para niñas, niños y adolescentes venezolanos.

El «pre-registro» del Registro Único para Migrantes Venezolanos (RUMV), se precisó, sigue habilitado para los menores vinculados al sistema educativo colombiano o a programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), aunque la entidad aclaró que este trámite no aplica para nuevos registros de adultos.

La segunda alternativa es el Permiso Especial de Permanencia para representantes de menores venezolanos (PEP Tutor), pensado para madres, padres o custodios legales de niños con un PPT expedido antes del 31 de diciembre de 2023.

Este último permiso busca regularizar al adulto responsable del menor y, según precisó Migración Colombia, el registro estará abierto hasta el 31 de diciembre. Tanto el PPT infantil como el PEP Tutor se tramitan mediante el Formulario Único de Trámites (FUT) en la plataforma del organismo, con cita previa.

La tercera vía es la Visa V (Visitante Especial), dirigida a quienes ingresaron a Colombia antes del 4 de diciembre de 2024 y cumplan los requisitos exigidos por la Cancillería. Este documento permite permanecer legalmente en el país hasta por dos años y acceder a un empleo formal.

Ciudadano venezolano, esta es la ruta de regularización a la que puede acceder si desea establecerse en Colombia de manera regular. Consulte los requisitos de la alternativa que aplica, según su situación aquí 👇🏼https://t.co/r8ERYiteba pic.twitter.com/OASsE7Nxkt — Migración Colombia (@MigracionCol) September 2, 2026

INCREMENTO DE OPERATIVOS MIGRATORIOS

El anuncio se produce después de que, en agosto, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenara operativos con la Policía para identificar a extranjeros en situación irregular o vinculados a actividades delictivas.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró que la medida no apunta contra los venezolanos que llegaron durante los años más críticos de la crisis migratoria y que ya cuentan con mecanismos de protección.

Según sus datos, entre 2019 y 2021 llegaron cerca de dos millones de venezolanos y alrededor del 90 % fue regularizado.

Las cifras más recientes de Migración Colombia, de junio de 2026 y citadas por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), contabilizan 2,8 millones de venezolanos en el país, de los cuales 527.525 están en situación irregular y 320.369 aguardan todavía por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV).