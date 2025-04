VIDEO: Papa Francisco realizó visita sorpresa a la basílica de Santa María la Mayor, fue su primera salida tras abandonar el hospital

El papa Francisco realizó su primera salida del Vaticano después de abandonar hace unas semanas el Hospital Gemelli de Roma, donde estuvo internado por 38 días, luego de presentarse de manera sorpresiva en la basílica romana de Santa María la Mayor.

«A primera hora de la tarde de hoy, el papa Francisco ha llegado a la Basílica de Santa María la Mayor. Y, en vísperas del Domingo de Ramos y de la Semana Santa, se ha detenido a rezar ante el icono de la Virgen, Salus Populi Romani», señaló la Santa Sede en un corto comunicado.

El sumo pontífice, de 88 años, se presentó en silla de ruedas y vestido de blanco. Además, llevó una ofrenda floral, según un video difundido por el Vaticano.

#12Abr #PapaFranciso

El papa Francisco acudió por sorpresa a la Basílica Santa María la Mayor para rezar antes de la Semana Santa. – @AsiEsNoticiasVe pic.twitter.com/tYDMWDlRAE — Reporte Ya (@ReporteYa) April 12, 2025

YA HA HECHO VARIAS APARICIONES

El papa Francisco, de 88 años, que todavía se recupera de una neumonía, ha hecho una serie de apariciones sorpresas en días recientes, pero todas fueron dentro de la Santa Sede. La primera fue el domingo, delante de la Basílica de San Pedro para saludar a los fieles, antes de recibir al rey Carlos III de Inglaterra y a la reina Camila en audiencia privada el miércoles.

Posteriormente, visitó la Basílica de San Pedro el jueves para «ver las obras de renovación». También para presentar sus respetos ante la tumba de Pío X, donde saludó a los fieles y restauradores por el camino.

«El hecho de que esté convaleciente no significa que no pueda salir», aseveró el viernes el Vaticano. No obstante, pese a la mejoría de su salud, todavía no tiene nada decidido sobre su participación en las ceremonias religiosas de la Semana Santa.

Bergoglio pasó más de cinco semanas en el hospital Gemelli de Roma para tratar una neumonía en ambos pulmones, que incluso lo mantuvo en situación crítica.