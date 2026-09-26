VIDEO: María Corina insiste en llamado a elecciones para que «todos los venezolanos puedan expresarse»

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, insistió este sábado en la necesidad de que haya un proceso electoral en Venezuela, con la finalidad de que los ciudadanos expresen su voluntad en las urnas.

Durante su participación en el foro internacional virtual “¿Dónde está y a dónde va la democracia en América?”, Machado habló de “la urgencia de un proceso electoral en el cual todos los venezolanos podamos expresarnos libremente y aquellos compatriotas en el exterior también puedan votar”.

También reiteró que regresará “muy pronto” a Venezuela y recordó que, a principios de 2023, Venezuela parecía estar “absolutamente sin futuro”, hasta que ocurrieron las primarias, en medio una profunda fractura social.

Dijo que, en aquella época, en sus recorridos por el país, pudo observar que había una cosa que podía unir a los venezolanos: el deseo de reunificar a las familias y reencontrarse con los hijos que habían emigrado.

Agregó que ese sentimiento permitió construir una plataforma de más de 600.000 personas en todo el país. La misma se respaldó por tecnología para verificar en tiempo real los resultados de las elecciones presidenciales.

También sostuvo que esa movilización desencadenó una etapa de fuerte represión entre julio de 2024 y enero de 2026. Denuncio que en este período se registraron más de 2.000 presos políticos, torturas, asesinatos y exilios.

Sin embargo, Machado destacó que a pesar de todo no se quebró la voluntad del venezolano. Todo lo contrario, contribuyó a una mayor cohesión social.

Asimismo, resaltó que desde el 3 de enero de este año se han abierto nuevos espacios de comunicación y movilización. Por ello, insistió en que el proceso político venezolano “no tiene vuelta atrás”.

Machado también invitó a imaginar un “éxodo en sentido contrario”, con millones de venezolanos regresando simultáneamente al país.

Planteó la necesidad de actualizar los estándares multilaterales para la defensa de la democracia: Para ello se deben incorporar mecanismos de seguimiento al financiamiento de partidos y campañas, así como nuevas tecnologías destinadas a evaluar la integridad de los procesos electorales.

Igualmente, expresó su solidaridad con los pueblos de Cuba y Nicaragua, a quienes aseguró que Venezuela será “siempre” su principal aliado.

Este foro contó con la organización de la Pontificia Universitas Antonianum, la Universidad del Alba, Liderazgo Democrático y Prisa.

En el encuentro participaron el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza; el exministro de Justicia de Colombia, Fernando Carrillo Flórez; el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría; y el exvicepresidente de Nicaragua, exiliado y perseguido político, Sergio Ramírez Mercado.