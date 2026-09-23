Mar, tierra y aire: Revelaron detalles sobre los siete intentos fallidos de María Corina para volver a Venezuela

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha intentado ingresar hasta en siete ocasiones al país, pero en ninguna lo ha conseguido.

Su propio director de relaciones internacionales, Pedro Urruchurtu, confirmó que cada uno de estos planes ha fracasado.

El primer intento lo hizo el 26 de junio desde un avión privado que salió de Manassas en Estados Unidos a Curazao. En pleno vuelo, el piloto recibió instrucciones de regresar a los Estados Unidos. Su equipo aseguró que dicha instrucción vino por parte de autoridades norteamericanas.

Tan solo dos días después Machado compró un vuelo comercial de Panamá a Caracas. No obstante, la aerolínea habría recibido amenazas por parte de autoridades venezolanas sobre posibles represalias a sus licencias si la transportaban, por lo que no le permitieron abordar.

Los siete intentos de @MariaCorinaYA para regresar a Venezuela, que bien resume la nota de @alandete para @abc_es. Todos los intentos han sido bloqueados, negándole a la líder de todos los venezolanos regresar a su propio país. pic.twitter.com/vVSYYgM4bH — Pedro Urruchurtu Noselli (@Urruchurtu) September 23, 2026

El tercer intento se trató de un plan elaborado para ingresar por tierra a Venezuela. Sin embargo, no recibieron las autorizaciones y gestiones por parte del país por donde ingresaría, aunque dicha información se mantiene reservada, debido a que no descartan usar esa ruta en un futuro.

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Posteriormente, se preparó una nueva alternativa para aproximarse a Venezuela y completar el último tramo. Tampoco prosperó. Sus responsables solicitaron mantener los detalles en reserva.

En ABC: He vivido muchas historias como periodista, pero pocas como esta. Acompañé a María Corina Machado en Panamá y fui testigo directo de tres intentos frustrados en un solo día para continuar su regreso a Venezuela, por mar y por aire. Esta es la historia del bloqueo que… pic.twitter.com/1HCI0XJxJl — David Alandete (@alandete) September 23, 2026

El 21 de septiembre intentó ingresar por quinta vez al país, esta vez por mar. Una pequeña embarcación debía cruzar el Canal de Panamá y luego navegar unos dos días hasta el Caribe. Ya se había hecho los trámites de zarpe y presentado la documentación de pasajeros. No obstante, el barco sufrió una avería en el motor y no pudo cumplir con su ruta.

Tras cancelarse el barco, el equipo buscó una alternativa aérea. El primer vuelo hacia Aruba no pudo salir por objeciones administrativas sobre la naturaleza del vuelo (había sido comunicado como privado y se cuestionó si debía considerarse comercial). Se consiguió otro avión, pero Aruba finalmente comunicó que no permitiría el aterrizaje.

Mientras que para su último intento, se prepararon nuevas rutas hacia Curaçao y Bonaire. Finalmente tampoco se autorizó el aterrizaje en estos lugares por la que fue descartado.